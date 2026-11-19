BRUNSSUM – De Poolse staatssecretaris van Defensie Stanisław Wziątek bezocht op 18 november 2026 het NAVO-hoofdkwartier Allied Joint Force Command Brunssum. Hij leidde een Poolse delegatie die werd ontvangen door luitenant-generaal Maciej Klisz, chef-staf van het hoofdkwartier. Het bezoek maakte deel uit van een bijeenkomst ter gelegenheid van de Poolse Onafhankelijkheidsdag.

Beeld: Allied Joint Force Command Brunssum

Wziątek kreeg uitleg over de werkzaamheden van JFC Brunssum en de rol van Poolse militairen binnen het internationale hoofdkwartier. Bij de viering waren ook vertegenwoordigers van de Poolse ambassade in Den Haag, Poolse militairen en NAVO-medewerkers aanwezig.

Van de Novemberopstand tot de onafhankelijkheid

Klisz stond in zijn toespraak stil bij de Poolse onafhankelijkheidsstrijd. Hij sprak over de Novemberopstand, die in 1830 in Warschau begon, en over 11 november 1918, toen Polen zijn onafhankelijkheid herwon. De titel van het concert November Sparks verwees naar beide gebeurtenissen.

Beeld: Allied Joint Force Command Brunssum

Klisz legde ook een verband met het werk van het NAVO-hoofdkwartier. Volgens hem vraagt het beschermen van vrijheid om voorbereiding, sterke instellingen en vertrouwen tussen landen.

Concert en onderscheidingen

Het Representatief Artistiek Ensemble van de Poolse Strijdkrachten opende het concert met Nordic Fanfare van de Nederlandse componist Jacob de Haan. Daarna speelde het ensemble Poolse militaire liederen, muziek uit Poolse films en internationale nummers als My Way en New York, New York.

Tijdens de bijeenkomst kregen verschillende Poolse militairen een onderscheiding. Luitenant-kolonel Andrzej Bielski en majoor Jagoda Jaszczuk ontvingen de Bronzen Medaille voor Langdurige Dienst. De dag eindigde met een receptie voor de Poolse en internationale gasten.

Bron: Beata Bruggeman-Sękowska, Central and Eastern Europe Center.

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Headerfoto: Central and Eastern Europe Center – www.communications-unlimited.nl.

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