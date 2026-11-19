Voortaan kunnen ook vrouwen worden uitgeroepen tot stadsprinses van Kerkrade. Daarnaast staan alle andere functies binnen de vereniging, waaronder een plek in de Raad van Elf, nu open voor zowel mannen als vrouwen.
Het besluit om de statuten te wijzigen werd genomen tijdens de algemene jaarvergadering van de vereniging. De circa vierhonderd leden van KVV 1936 stemden in met het voorstel van het bestuur om de regels te moderniseren. Met deze stap wil de vereniging de eeuwenoude vasteloavendstradities levend houden en tegelijkertijd meegaan met de tijd.
Primeur in Limburg
Met de statutenwijziging heeft Kerkrade een primeur te pakken binnen het traditionele Limburgse carnaval. KVV 1936 is namelijk de eerste van de vijf grote stadscarnavalsverenigingen in de provincie die het prinsenschap openstelt voor vrouwen. In steden als Maastricht (De Tempeleers), Sittard (De Marotte), Roermond (D’n Uul) en Venlo (Jocus) is de titel van stadsprins tot op heden voorbehouden aan mannen.
Spannende uitroeping
Of het komende vasteloavendsseizoen ook direct een primeur oplevert op het bordes, blijft nog even geheim. De nieuwe hoogheid van Kerkrade wordt op zondag 3 januari 2027 omstreeks 16.15 uur traditioneel uitgeroepen op de Markt. Een week later, op zondag 10 januari 2027, volgt de officiële receptie (Prinse-emfank) in de Rodahal.
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Foto: aangeleverd bij het bericht.
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