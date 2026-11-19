Daliya Roebroeks (19) uit Simpelveld heeft een plek bemachtigd in de finale van Miss Limburg 2027. Na een eerdere deelname besloot ze opnieuw mee te doen. Met haar deelname wil ze niet alleen op de catwalk staan, maar ook aandacht vragen voor vrouwenrechten en schoon drinkwater.

Opnieuw deelnemen aan Miss Limburg

Daliya deed vorig jaar al mee aan Miss Limburg. Dit jaar probeert ze het opnieuw en is ze finaliste van de editie van 2027. De jonge Simpelveldse wil haar deelname benutten om andere meisjes en jonge vrouwen aan te moedigen hun mening te uiten, grenzen aan te geven en hun ambities na te streven.

Aandacht voor vrouwenrechten

Gelijke kansen en de vrijheid om zelf keuzes te maken zijn voor Daliya belangrijk. Ze wil jonge meiden meegeven dat zij serieus genomen mogen worden en mogen uitspreken wat zij willen, ook wanneer dat spannend is.

Inzamelactie voor WaterAid in Simpelveld

Naast de verkiezing zet Daliya zich in voor WaterAid, een organisatie die werkt aan toegang tot schoon drinkwater. Ze verzamelt statiegeldflessen, laat honden uit en biedt hulp aan bij huishoudelijke klusjes. Buurtbewoners kunnen met haar overleggen over praktische hulp en daarvoor een kleine bijdrage leveren aan haar inzamelactie.

Ook door statiegeldflessen voor haar apart te houden kunnen inwoners bijdragen. Op die manier wil Daliya iets betekenen voor mensen in haar directe omgeving en tegelijk haar actie voor schoon drinkwater ondersteunen.

Foto: The Light Portraits | Kevin Jeukens

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