Liedjesschrijver Paul Hermans, de bescheiden man achter menig Kerkraads carnavalslied

Door Peter Trompetter
Veel Kerkraadse carnavalsliefhebbers kennen de liedjes, maar weten misschien niet wie ze heeft geschreven. Paul Hermans was zo iemand die liever op de achtergrond bleef. Toch heeft hij met zijn teksten een belangrijke bijdrage geleverd aan de Kerkraadse carnavalsmuziek.
Hermans, die 84 jaar werd, overleed afgelopen zondag in zijn woonplaats Kerkrade. Zijn gezondheid liet hem al een tijd in de steek.
Een van zijn bekendste liedjes is ongetwijfeld D’r Joep kunt van d’r zokkel aaf, uitgevoerd door De Martino’s. Het lied over het standbeeld van d’r Joep, dat tijdens de vasteloavend van zijn sokkel komt om mee te feesten, groeide uit tot een echte carnavalsklassieker.
Maar zijn bijdrage bleef niet beperkt tot De Martino’s. Ook voor andere Kerkraadse artiesten en muziekgroepen schreef hij liedjes. Zo werkte hij onder meer voor Wiesse Sjwaam, waarmee verschillende keren de traditionele Sjlajerparade van D’r Kirchröatsjer Vasteloavend Verain Alaaf 1936 werd gewonnen.
Paul Hermans was een man die niet graag op de voorgrond trad. Hij liet de artiesten de liedjes uitvoeren en het applaus in ontvangst nemen. Zelf genoot hij ervan wanneer zijn teksten tijdens de carnaval weerklonken in de cafés en op straat.
Met zijn overlijden verliest Kerkrade een liedjesschrijver die achter de schermen veel heeft betekend voor de plaatselijke carnavalsmuziek. Zijn liedjes zullen ongetwijfeld nog vaak te horen zijn.
Tekst is vijf jaar geleden opgetekend
© Peter Trompetter Fotografie
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