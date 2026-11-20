Door Peter Trompetter

Aan de Parallelweg in Kerkrade was jarenlang Metaalgieterij Van Gilst gevestigd. Het familiebedrijf bouwde in de loop der jaren een bijzondere reputatie op met het ambachtelijke gieten van brons en aluminium.

Over de geschiedenis van het bedrijf heeft Paul Deurenberg een uitgebreid levensverhaal opgetekend in de 29ste uitgave van Kerkrade Onderweg. Daarin beschrijft hij de geschiedenis van de metaalgieterij vanaf 1945 tot juli 2025.

Bij Van Gilst draaide alles om vakmanschap en ervaring. Het gieten van metaal was een arbeidsintensief proces waarbij kennis, precisie en gevoel voor het materiaal onmisbaar waren. Generaties lang werd deze kennis binnen de familie doorgegeven.

In juli 2025 kwam een einde aan de werkzaamheden van de gieterij. Een opvolger ontbrak en daarmee verdween een bijzonder ambachtelijk familiebedrijf uit Kerkrade.

Met het sluiten van Metaalgieterij Van Gilst verloor Kerkrade een stukje industrieel erfgoed. Dankzij het verhaal van Paul Deurenberg blijft de geschiedenis van dit bijzondere familiebedrijf bewaard.

© Peter Trompetter Fotografie

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