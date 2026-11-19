Door Peter Trompetter

Veertig jaar geschiedenis, verhalen en herinneringen aan Kerkrade. De Stichting Historische Kring Kerkrade vierde dit bijzondere jubileum met de presentatie van de 29e editie van het jaarboek Kerkrade Onderweg. De bijeenkomst vond plaats in het Raadhuis van Kerkrade.

Een bijzonder moment tijdens de presentatie was de uitreiking van het eerste exemplaar. Chris Kuikman overhandigde het boekje aan wethouder Raoul Vinken.

Sinds de oprichting in 1986 heeft de Historische Kring zich ingezet voor het vastleggen en bewaren van de geschiedenis van Kerkrade. Dat resulteerde in een indrukwekkende reeks jaarboeken, waarin tal van onderwerpen uit het verleden van onze stad aan bod komen. Van markante personen en verdwenen gebouwen tot bijzondere gebeurtenissen en het dagelijkse leven van vroeger.

Ook de nieuwe editie staat weer vol met historische verhalen en wetenswaardigheden. Daarmee blijft de Historische Kring een bijdrage leveren aan het bewaren van het Kerkraadse verleden voor volgende generaties.

De jubileumbijeenkomst betekende ook een wisseling aan de top van de vereniging. Chris Kuikman heeft na tien jaar het voorzitterschap neergelegd. Zijn opvolgster Bettie Bremen heeft inmiddels het voorzitterschap overgenomen.

Veertig jaar Historische Kring Kerkrade en inmiddels 29 edities van Kerkrade Onderweg. Een mooie mijlpaal voor iedereen die zich inzet om de geschiedenis van onze stad levend te houden.

Foto’s: Peter Trompetter fotografie

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