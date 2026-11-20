HEERLEN – Mondriaan opent in 2027 op zijn hoofdlocatie in Heerlen een gesloten forensische afdeling voor ouderen. Volgens de Zuid-Limburgse ggz-instelling is het de eerste gespecialiseerde afdeling in Nederland voor deze doelgroep. Er is plek voor achttien patiënten. Mondriaan verwacht de eerste patiënten in de zomer van 2027.

Meer oudere patiënten in de forensische zorg

Het aantal oudere patiënten in de forensische zorg groeit. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zocht daarom al langere tijd naar een instelling die forensische behandeling kan combineren met gespecialiseerde ouderenzorg.

“Ook oudere mensen in de forensische zorg moeten kunnen rekenen op zorg die aansluit bij hun behoeften”, zegt Ellen Leistra, die bij DJI verantwoordelijk is voor forensische zorg en justitiële jeugd. Volgens haar kan de nieuwe afdeling ook de doorstroom binnen de forensische zorg verbeteren.

Forensische psychiatrie en ouderenzorg op één afdeling

Mondriaan Ouderen en Mondriaan Forensische Zorg zetten de afdeling samen op. Die is bedoeld voor patiënten bij wie veroudering een belangrijke rol speelt in de zorg die zij nodig hebben. Zij komen vanuit andere forensische klinieken. Het kan gaan om patiënten met tbs of om mensen die op een andere juridische grond forensische zorg krijgen.

De behandeling richt zich op het beheersen van risico’s, het voorkomen van nieuwe delicten en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Volgens Sylvia Heijnen-Kohl, zorgdirecteur ouderen bij Mondriaan, krijgt de afdeling hetzelfde beveiligingsniveau als de bestaande forensische kliniek van de instelling.

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Bron: Mondriaan GGZ.

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