BOCHOLTZ – Senioren Limburg, afdeling Simpelveld/Bocholtz, organiseert op dinsdag 1 december 2026 de bijeenkomst Senioren aan Zet in Bocholtz. De middag gaat over veilig thuis wonen en het herkennen van fraude en oplichting. Iedereen is welkom.

Veilig thuis wonen en oplichting herkennen

Wat kun je regelen voor het geval je thuis valt of ziek wordt en hulp nodig hebt? En hoe herken je oplichting aan de telefoon of aan de voordeur? Tijdens de bijeenkomst komen deze vragen aan bod. Ook spoofing wordt besproken, waarbij een beller het laat lijken alsof die vanaf een vertrouwd nummer belt.

Senioren aan Zet in Bocholtz: tijd en aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats in de oude bibliotheek naast Op de Boor, aan de Wilhelminastraat 19 in Bocholtz. De inloop begint om 13.30 uur. Het programma duurt van 13.45 tot 16.15 uur.

Aanmelden kan via senioren.simpelveld.bocholtz@gmail.com of op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur bij d’r Durpswinkel.

Lees ook: Gesprek over digitale dreigingen bij Café Mondiaal 112 in Heerlen.

Bron: Senioren Limburg, afdeling Simpelveld/Bocholtz.

About The Author