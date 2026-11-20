ROERMOND – Zuyd Hogeschool start in februari 2027 de eerste hbo-opleiding in Roermond. Het gaat om de tweejarige associate degree ICT. De opleiding komt in het gebouw van Gilde Opleidingen aan de Marathonlaan.
Praktijkgerichte ICT-opleiding in Roermond
Docenten van Zuyd en Gilde Opleidingen werken samen aan de opleiding. Studenten kunnen gebruikmaken van de ICT-praktijkruimte van Gilde. Mbo-studenten kunnen tijdens hun opleiding al een hbo-module van Zuyd volgen om kennis te maken met het hoger beroepsonderwijs.
Met de samenwerking willen Zuyd, Gilde Opleidingen en de gemeente Roermond het hbo dichter bij studenten in Midden-Limburg brengen. Ook willen zij talent voor de regio behouden en opleidingen beter laten aansluiten op de vraag van werkgevers.
Commercieel Management mogelijk vanaf september
Zuyd verwacht in september 2027 op dezelfde locatie ook te starten met de associate degree Commercieel Management. Daarnaast onderzoekt de hogeschool of er opleidingen kunnen komen voor onder meer retail, installatietechniek en bouw.
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Bron: Gemeente Roermond.
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