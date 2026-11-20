Wiel Kusters werd op 1 juni 1947 geboren in Spekholzerheide. Hij is een bekende Nederlandse dichter, schrijver en essayist. Kusters groeide op in een mijnwerkersgezin. Zowel zijn vader als zijn grootvader werkten ondergronds. De herinneringen aan het mijnverleden en de Limburgse streekgeschiedenis spelen dan ook een belangrijke rol in zijn literaire werk.

Van 1989 tot 2012 was hij hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Maastricht. In de nieuwe uitgave van Kerkrade Onderweg schrijft hij over de Miljoenenlijn, de spoorlijn die zo nauw verbonden is met de geschiedenis van Kerkrade en de Oostelijke Mijnstreek.

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© Peter Trompetter Fotografie

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