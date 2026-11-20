Lieve Jason,

Je vertelde wat er in de jeugdzorg misging en wat jongeren nodig hadden. Door je eigen ervaringen te delen, maakte je zichtbaar wat voor veel anderen verborgen bleef. Je bleef aandacht vragen voor jongeren die zich niet gehoord voelden.

Dank je wel voor je openheid, je vasthoudendheid en alles wat je voor ons hebt gedaan. Ik hoop dat de mensen die beslissen over de jeugdzorg blijven luisteren naar wat jij hun hebt meegegeven.

Ik wil je ook herinneren als Jason, de mens achter al die inzet. Wat verdrietig dat je er niet meer bent.

Rust zacht, Jason. Ik wens iedereen die van je houdt en je moet missen veel kracht.

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Beeld: Parkstad Actueel, gemaakt met ChatGPT op basis van een foto van Jasons Facebookpagina.

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