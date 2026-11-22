VOERENDAAL – Zes jongeren uit de gemeente Voerendaal kregen vrijdagavond 20 november 2026 een jeugdlintje voor hun vrijwillige inzet. Wethouder Ruud Braun reikte de lintjes uit op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. De jongeren kregen ook een oorkonde en een cadeaubon.

“Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen meedoen en meepraten in onze samenleving”, zegt wethouder Ruud Braun. De gemeente zet op deze dag al jaren jongeren in het zonnetje die iets bijzonders voor een ander doen.

Wie kregen een jeugdlintje in Voerendaal?

Deborah (17) zet zich al jaren in voor de Jongerenraad en is sinds enkele jaren voorzitter. Ze is ook actief in Ubachsberg.

zet zich al jaren in voor de Jongerenraad en is sinds enkele jaren voorzitter. Ze is ook actief in Ubachsberg. Louis (15) en Daan (15) liepen in 2025 hun maatschappelijke stage bij Scouting Voerendaal en bleven daarna vrijwilliger. Iedere zaterdag organiseren ze samen met het team activiteiten voor de Welpen.

liepen in 2025 hun maatschappelijke stage bij Scouting Voerendaal en bleven daarna vrijwilliger. Iedere zaterdag organiseren ze samen met het team activiteiten voor de Welpen. Sander (13) bood zelf aan te helpen toen judovereniging Ju-No-Kata in Ubachsberg een hulptrainer kwijtraakte. Hij ondersteunt twee jeugdgroepen bij de lessen en helpt met de voorbereidingen.

bood zelf aan te helpen toen judovereniging Ju-No-Kata in Ubachsberg een hulptrainer kwijtraakte. Hij ondersteunt twee jeugdgroepen bij de lessen en helpt met de voorbereidingen. Dani (16) begeleidt op woensdag en zaterdag de jeugdspelers van VV Hellas in Klimmen. Daarnaast speelt hij zelf wedstrijden.

begeleidt op woensdag en zaterdag de jeugdspelers van VV Hellas in Klimmen. Daarnaast speelt hij zelf wedstrijden. Lisanne (19) is al jaren vrijwilliger bij Scouting Voerendaal en helpt daar onder meer meisjes hun weg naar de scouting te vinden. Ze was jarenlang lid van de Jongerenraad en denkt nog steeds mee over onderwerpen die jongeren raken.

Het jeugdlintje maakt samen met de Jongerenraad en het mediateam Ubachsberg deel uit van het gemeentelijke beleid om jongeren bij de gemeente te betrekken.

Bron · Persbericht gemeente Voerendaal. Meer informatie over het jeugdlintje en de Jongerenraad.

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