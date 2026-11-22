HEERLEN – SAGA en Samuninja staan vrijdag 27 november in Café Bluff voor De Relatief Late Release Party. De hiphopavond begint om 21.00 uur en de toegang is gratis.

Op het programma staan ook Yuwno, Stibba, Fris, Lieve Sukkel, Ro en M1tch. Café Bluff ligt aan de Dautzenbergstraat 10 in Heerlen.

Tijd is relatief. Er is altijd wel een rapper die iets te laat komt, maar ondertussen gaat het leven gewoon door. En daar komen de verhalen vandaan.

Vrijdag 27 november komen ze samen in Café Bluff in Heerlen, waar SAGA en Samuninja De Relatief Late Release Party houden. Hij komt er nu toch echt aan.

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