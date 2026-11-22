LANDGRAAF – Jordan Jongboom (21) en Ajla Ramovic (19) hebben een jongerenlintje gekregen voor hun vrijwillige inzet. Burgemeester Richard de Boer en wethouder Robin van Gemert zetten de twee Landgraafse vrijwilligers vrijdag 20 november 2026 in het zonnetje.
Jordan geeft jeugdtraining bij Trilan
Jordan is sinds zijn zestiende vrijwilliger bij badmintonclub Trilan. Hij geeft meerdere keren per week training aan jeugdleden, speelt in Trilan 2 en helpt bij de organisatie van het jaarlijkse jeugdkamp. Ook is hij voorzitter van de technische commissie. Op scholen in Parkstad geeft hij clinics om kinderen kennis te laten maken met badminton.
Ajla zet zich in voor jongeren bij JENS
Ajla is vrijwilliger bij het jongerenwerk van JENS. Ze hielp mee bij de organisatie van een iftar, is ambassadeur van Buurtbruis en geeft via jongerenplatform Trendwatchers samen met andere jongeren voorlichting op scholen. Ook helpt ze bij activiteiten zoals de vakantietours en is ze een vertrouwd gezicht bij het Jongerenhome. Naast haar vrijwilligerswerk volgt ze de opleiding Maatschappelijke Zorg bij VISTA.
“Jordan en Ajla laten zien dat je op veel verschillende manieren iets kunt betekenen voor anderen”, zegt burgemeester Richard de Boer. Met het jongerenlintje bedankt de gemeente hen voor hun inzet.
Bron · Gemeente Landgraaf
Beeldbron · Facebookpagina van de gemeente Landgraaf
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