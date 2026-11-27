HEERLEN – De kerstweggeefwinkel in Heerlen opent in december voor de vijfde keer. Bij ‘Liefs uit de kerstweggeefwinkel’ kan iedereen gratis een cadeautje uitzoeken, voor iemand anders of voor zichzelf. De winkel keert terug naar het Betahuis aan het Wilhelminaplein, de oude muziekschool waar ook de eerste edities plaatsvonden.

Spullen doneren voor de kerstweggeefwinkel in Heerlen

Wie thuis nog iets heeft liggen dat als cadeau kan dienen, kan het op 6 of 7 december inleveren. De organisatie zoekt onder meer speelgoed, kerstdecoratie, werkende elektronische apparaten en andere huishoudelijke spullen in goede staat. Vanwege de beperkte ruimte neemt de winkel deze editie geen kleding aan.

Zondag 6 december van 12.00 tot 16.00 uur

Maandag 7 december van 19.00 tot 20.30 uur

Openingstijden van de kerstweggeefwinkel

De winkel is open op 11, 12, 13, 18, 19 en 20 december 2026, telkens van 12.00 tot 17.00 uur. Je vindt de winkel in het Betahuis, Wilhelminaplein 25 in Heerlen.

Met dit initiatief voor hergebruik willen initiatiefnemers José Bouwels en Aline Ploeg bruikbare spullen een tweede leven geven en een plek bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Bron: persbericht van José Bouwels en Aline Ploeg, initiatiefnemers van Liefs uit de kerstweggeefwinkel.

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Illustratiefoto: Prostock-studio – stock.adobe.com.

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