LANDGRAAF – Hoogmis van het Zuiden keert op donderdag 17 juni 2027 terug naar Megaland in Landgraaf. Na het debuut op Pinkpop 2026 krijgt de Limburgse muziek- en theatervoorstelling een avondvullend vervolg op het hoofdpodium, op de avond vóór het festivalweekend. De reguliere kaartverkoop begint vrijdag 27 november om 11.00 uur.

Hoogmis van het Zuiden op het hoofdpodium

Jeroen van Koningsbrugge kruipt opnieuw in de huid van Pastoor Adriaans uit Draadstaal. Op het podium staan onder anderen Rowwen Hèze, Beppie Kraft, Lex Uiting, John Tana, Frans Pollux en Blackbird. Janse Bagge Bend, Schintaler, Gé Reinders en Kirchroa Tropical zijn nieuw in de bezetting. De organisatie maakt in aanloop naar de voorstelling meer gastartiesten bekend.

Van rock en pop tot vastelaovend, klassieke muziek en dialectliederen: de voorstelling brengt verschillende kanten van de Limburgse muziekcultuur samen. De eerste editie was onderdeel van het 55-jarig jubileum van Pinkpop. Tren van Enckevort en Bart Storcken vormen samen Träcksäck en tekenen met regisseur Servé Hermans opnieuw voor de artistieke leiding. Pinkpop is gastheer en De Limburger is partner van de voorstelling.

Kaarten voor donderdag 17 juni

Een los ticket voor de voorstelling kost €57,75 inclusief servicekosten. De voorstelling zit ook bij het Pinkpop-weekendticket van €305, inclusief camping en servicekosten. Het festivalweekend zelf loopt van vrijdag 18 tot en met zondag 20 juni 2027.

Meer informatie staat op Hoogmis van het Zuiden en Pinkpop.

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Bron: persbericht van Pinkpop en De Limburger, 26 november 2026.

Beeld: uit persbericht.

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