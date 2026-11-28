Door Peter Trompetter

Wie met het idee naar deze voorstelling ging om alleen maar eens flink te lachen, kwam misschien bedrogen uit. Natuurlijk viel er ook het nodige te lachen, maar achter de humor zat een veel diepere boodschap. Het was een opvoering die mensen raakte en aan het denken zette over het leven. Wie het verhaal goed begreep, kon niet om de confronterende en realistische boodschap heen.

Soms waren er ludieke momenten, want het mocht ook weer niet allemaal te zwaar worden. Het publiek moest uiteindelijk met een voldaan gevoel naar huis gaan, al was het een voorstelling waar beslist nog over nagepraat wordt.

Rues-je (Esther Wetzels) is een vrouw van middelbare leeftijd die met volle teugen van het leven heeft genoten. Desondanks was een scheiding met haar man niet te voorkomen. Het verhaal begint met het einde in zicht: de dood.

Rues-je krijgt te horen dat haar laatste levensfase is aangebroken. Met bewonderenswaardige moed en vastberadenheid ziet ze onder ogen dat haar einde dichterbij komt en dat haar laatste reis niet meer ver weg is. Voor haar vrienden en dierbaren is dat besef echter veel moeilijker te aanvaarden.

Ondanks alles weet Rues-je de situatie geregeld te verlichten met haar kenmerkende humor. Vanuit haar kamer in een woonomgeving waar zorg en begeleiding dag en nacht aanwezig zijn, blijft ze de mensen om zich heen verrassen met haar levenslust. Regelmatig schalt het gelach van het publiek door de zaal, om vervolgens weer ademloos meegevoerd te worden door haar verhaal.

In een verpleeghuis ontvangt ze ook bezoek van haar ex-man, die zichtbaar worstelt met het naderende afscheid. Maar Rues-je blijft opmerkelijk positief. Zelfs nu weet ze nog luchtigheid te vinden in de zwaarte van het moment en maakt ze, met een knipoog, grappen over de dood.

Het toneelstuk is een mengelmoes van verrassende en liefdevolle momenten over vriendschappen, herinneringen, familiebanden en het moment waarop je het leven moet loslaten.

Esther Wetzels wist het publiek te overtuigen. Ze vertolkte deze zware hoofdrol met verve en vakmanschap. Het Kerkraads Volkstoneel heeft met Wits te wat v’r dunt? V’r junt! laten zien dat het toneelgezelschap veel talent in huis heeft.

Na afloop vroeg ik verschillende bezoekers naar hun mening. Die liepen soms uiteen, maar over één ding waren ze het vrijwel allemaal eens: het was een mooi stuk dat bovendien uitstekend werd geacteerd. Negatieve reacties heb ik niet gehoord. Een oudere heer noemde de tragikomedie zelfs een meesterstuk. Een uitspraak die boekdelen spreekt.

De afsluiting was, hoe kan het ook anders, een tikkeltje ontroerend. Patrick de Groot zong en speelde op zijn gitaar een passend afscheidslied. Daarmee liep Esther met een koffer uit het beeld.

De spelers werden beloond met een daverend applaus en een staande ovatie. Een terechte waardering voor een voorstelling die het publiek niet onberoerd liet.

Morgen is de laatste voorstelling. Die zal wellicht, net als vrijdagavond, uitverkocht zijn. Maar misschien zijn er toch nog enkele kaarten verkrijgbaar. Mocht dat zo zijn, dan is een bezoek beslist de moeite waard.

Noot van de redactie: de laatste voorstelling stond gepland op zaterdag 28 november 2026 om 20.00 uur.

© Peter Trompetter Fotografie

Lees ook: Première van ‘Nog inne mit d’r jas aa’ bij het Kerkraads Volkstoneel

About The Author