De kerkcollectes in Limburg brachten in 2025 bijna 29.000 euro meer op dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de cijfers van het bisdom Roermond. Tegelijk liepen de opbrengsten uit kerkbijdragen terug. De cijfers roepen een bredere vraag op. Welke rol speelt geloof voor mensen die in onzekere tijden troost, rust of verbondenheid zoeken?

Meer geld in de collecte, minder kerkbijdragen

De collecteopbrengsten in het bisdom Roermond stegen van ongeveer 1,85 miljoen euro in 2024 naar 1,88 miljoen euro in 2025. Dat is een stijging van ruim 1,5 procent. Tegelijk daalden de kerkbijdragen van ongeveer 4,40 miljoen naar 4,13 miljoen euro. Samen brachten collectes en kerkbijdragen daarmee ruim 6 miljoen euro op, 3,8 procent minder dan een jaar eerder.

Landelijk stegen de collecteopbrengsten van de Rooms-Katholieke Kerk met ongeveer 6 procent, tot ruim 13,8 miljoen euro. Ook de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk zagen hun collectes meer opbrengen. Bij de zeven katholieke bisdommen samen bleef het totaal aan kerkbijdragen en collectes vrijwel gelijk.

Geloof als houvast in onzekere tijden

Kan onzekerheid mensen dichter bij hun geloof brengen? Tijdens de eerste maanden van de coronapandemie nam in internationaal onderzoek het aandeel online zoekopdrachten naar gebed toe. Onderzoekers zagen ook een verband tussen oorlogservaringen en religieuze betrokkenheid. In Oeganda, Sierra Leone en Tadzjikistan namen mensen die sterker aan oorlogsgeweld waren blootgesteld vaker deel aan religieuze groepen en rituelen, ook jaren na het conflict.

Waarom brachten de kerkcollectes in Limburg meer op?

Het bisdom Roermond geeft in zijn bericht geen verklaring voor de hogere collecteopbrengst. In een gesprek met het Katholiek Nieuwsblad over Groningen-Leeuwarden wees Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans, op een stijging van de collecteopbrengsten sinds de kerken na corona weer volledig open zijn. Volgens haar lijkt het ook mee te spelen dat mensen op steeds meer plekken digitaal kunnen geven. Hoe groot die invloed in Limburg is, blijkt niet uit de cijfers.

Voor parochies in Parkstad ligt daar een vraag die verder gaat dan de collecte. Merken zij dat mensen in onzekere tijden vaker binnenlopen om een kaarsje aan te steken, een viering bij te wonen of met iemand te praten? Juist die ervaringen kunnen laten zien welke plek de kerk vandaag inneemt in het leven van mensen.

Foto: Lidia Carreno

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Bronnen Bisdom Roermond, cijferoverzicht van Actie Kerkbalans, onderzoek naar gebed tijdens de coronapandemie en onderzoek naar oorlogservaringen en religieuze betrokkenheid.

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