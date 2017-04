Diep gaan in het Thermenmuseum.

redactie van Parkstadactueel |

Op zondag 30 april zwaaien de deuren van het Thermenmuseum wagenwijd open voor twee bijzondere GRATIS activiteiten.

OPEN DAG: Kijk mee met de experts

Op deze dag organiseert het Thermenmuseum samen met Restaura een Open Dag. Maanden zijn de onderzoekers en archeologen al aan de slag met graven, speuren en onderzoeken van het Heerlens Romeins Badhuis. Prachtige vondsten hebben ze gedaan die ons heel nieuwe inzichten over de geschiedenis en het gebruik van het badhuis geven. De experts – de één gespecialiseerd in metaal, de ander weet álles van glas en weer een ander kent alle geheimen van bouwmaterialen – vertellen je gráág wat ze ontdekt hebben. Dit is je kans om heel diep in het badhuis te duiken. Om te zien wat de experts zien en te horen welke kleine details voor groot nieuws zorgen. Van 12.00 uur tot 17.00 uur nemen zij je mee in hun onderzoek.

STORMLOOP: Opzij, opzij, opzij

Lekker chillen in bad zit er voor de bestormers van Heerlen nog even niet in. Eerst moeten modderbaden, waterglijbanen, klimrekken, tunnels, trappen en kelders bedwongen worden. Ook die van ons museum. Dit jaar maakt namelijk ook het Thermenmuseum deel uit van het parcours van HeerlenStormt, een hindernissen-stormloop die door de stad, langs Terworm, door het Aambos en diverse gebouwen voert.

Zo gaat het badhuis weer terug naar haar basis; 2000 jaar geleden was het badhuis ook de plek voor de Romeinen om samen te sporten. Naast baden was het immers ook een ontmoetingsplek. Een plek waar de laatste nieuwtjes gedeeld werden, waar handel gedreven werd én waar flink gesport werd.

Vanaf 12.00 uur zult u dan ook regelmatig een Heerlen-bestormer door de gang van het Thermenmuseum zien rennen. Maar geen nood, ze rennen níet langs de presentaties.

U bent welkom in het Thermenmuseum, zondag 30 april tussen 12.00 en 17.00 uur.

De toegang is gratis.

