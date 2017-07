redactie van Parkstadactueel |

Vandaag vindt voor de 28ste keer de RaboRonde Heerlen plaats. De organisatie is er op de laatste dag van de Tour de France in geslaagd om Tourdeelnemer en Nederlands Kampioen Ramon SInkeldam vast te leggen. Daarnaast staan nog 7 Nederlandse Tourdeelnemers aan de start.

Traditiegetrouw is de RaboRonde Heerlen een groot feest, een combinatie van topsport en amusement op de horecapleinen. Jaarlijks bezoeken meer dan 40.000 enthousiaste mensen dit wielerspektakel in hartje Heerlen. De dag start om 15.00 uur met de Rabo WielerPlaza op het plein voor de schouwburg. Hier worden producten gesampeld, zijn lekkere hapjes en drankjes te koop en kunt u handtekeningen scoren van de Tourrenners.

La Course

Bij de dames staat de winnares van La Course, de Nederlandse Annemiek van Vleuten aan de start. Bij de dames staat ook de winnares van de vorige twee edities van de RaboRonde Heerlen, Chantal Blaak, aan de start, samen met Paulina Rooijakkers, Roos Hogeboom, Ilona Hoeksma en de Limburgse Bryony van Velzen.

Het internationale deelnemersveld wordt gecompleteerd door rensters uit America, Tsjechië, Nieuw Zeeland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De dames gaan om 19.30 uur van start en de complete deelnemerslijst staat op de site www.raborondeheerlen.nl.

Nieuw

Om 19.00 uur, direct na de Rabo Dikke Banden Race presenteert de organisatie een nieuw en spectaculair onderdeel: de korte tijdrit. De Tourrenners rijden een ronde van 1,5 kilometer om uit te maken wie van hen het snelste is op dit onderdeel.

Grote kanshebber op de zege bij dit onderdeel is tijdritspecialist Jos van Emden..

De heren starten hun wedstrijd om 20.45 uur. Naast maar liefst 8 Tourdeelnemers (Ramon Sinkeldam, Roy Curvers en Mike Teunissen, Jos van Emden, Thomas Leezer, Albert Timmer, Koen de Kort en Marco Minnaard starten ook een aantal lokale renners, aanstormend talent uit heel Nederland en de winnaar van het Mabs4.0 Euregioklassement.

Feest

De RaboRonde is een van de grootste na-Tour criteriums in Nederland. Jaarlijks bezoeken ruim 40.000 mensen dit evenement. De combinatie tussen topsport en feest op de horecapleinen is al meer dan 25 jaar een succesformule.

De toegang van de RaboRonde Heerlen is gratis.

Kijk voor meer informatie en het actuele rennersveld op: www.raborondeheerlen.nl of volg ons via Facebook of Twitter @RaboRondeHRLN

Programma

15.00 uur Start Rabo WielerPlaza

17.00 uur Start RDBR 07 en 08 jaar

17.15 uur Start RDBR 09 en 10 jaar

17.30 uur Start RDBR 11 en 12 jaar

18.00 uur Reclamekaravaan

19.00 uur Start tijdrit heren

19.30 uur Start dames

20.30 uur Finish en reclamekaravaan

20.45 uur Start heren

22.00 uur Finish heren

Start festiviteiten op horecapleinen

Foto RaboRonde Heerlen