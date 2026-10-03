Zonnig en gezellig druk centrum van Heerlen

Heerlijk zonnetje in Heerlen en de kerstversiering hangt al

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Heerlen liet zich vandaag van zijn zonnige kant zien. Het centrum was gezellig druk, met veel winkelend publiek, muziek en volop leven in de stad.

Druk en zonnig centrum van Heerlen

Het precieze aantal bezoekers is natuurlijk lastig te zeggen, maar het zag er goed uit. Het centrum voelde levendig en gezellig aan.

Winkelend publiek in het centrum van Heerlen

Op verschillende plekken zorgden bandjes voor extra sfeer, terwijl veel mensen van het mooie weer gebruikmaakten om te winkelen of gewoon even door de stad te lopen.

Sfeervolle zaterdag in Heerlen centrum

We worden al dagen getrakteerd op heerlijk najaarsweer. Laten we hopen dat het nog even zo blijft.

Zonnig Heerlen met bezoekers in de binnenstad

De kerstversiering hangt ook al, zag ik. Dus blijkbaar zijn we ook alvast klaar voor de winter, de warme verwarmingsdagen en natuurlijk een heerlijke beker chocomelk.

Kerstversiering in het centrum van Heerlen

Door en foto’s: Lidia Carreno Photography

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Redactie van ParkstadActueel

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