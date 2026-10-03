Heerlijk zonnetje in Heerlen en de kerstversiering hangt al

Heerlen liet zich vandaag van zijn zonnige kant zien. Het centrum was gezellig druk, met veel winkelend publiek, muziek en volop leven in de stad.
Het precieze aantal bezoekers is natuurlijk lastig te zeggen, maar het zag er goed uit. Het centrum voelde levendig en gezellig aan.
Op verschillende plekken zorgden bandjes voor extra sfeer, terwijl veel mensen van het mooie weer gebruikmaakten om te winkelen of gewoon even door de stad te lopen.
We worden al dagen getrakteerd op heerlijk najaarsweer. Laten we hopen dat het nog even zo blijft.
De kerstversiering hangt ook al, zag ik. Dus blijkbaar zijn we ook alvast klaar voor de winter, de warme verwarmingsdagen en natuurlijk een heerlijke beker chocomelk.
Door en foto’s: Lidia Carreno Photography
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