Zing mee met Kadans: kerstprojectkoor start in Heerlen

Wie graag zingt en zin heeft om samen toe te werken naar Kerst, kan vanaf woensdag 14 oktober aansluiten bij het Kerstprojectkoor van zanggroep Kadans in Heerlen. De repetities vinden plaats op woensdagavond op de Molenberg en monden in december uit in twee sfeervolle uitvoeringen.
Onder het motto ‘Maak van je stem een kerstgeschenk’ nodigt zanggroep Kadans zangers uit om vanaf de herfst mee te repeteren. Ervaring is niet het belangrijkste; vooral plezier in zingen en samen muziek maken staat centraal.
Twee uitvoeringen in december
Na de repetitieperiode sluit het project af met twee hartverwarmende uitvoeringen. De eerste is op zondagmiddag 13 december in de oude carréboerderij Corisberg. Op woensdagavond 16 december volgt een tweede optreden in de kerk aan het Tempsplein in Heerlen.
De repetities beginnen op woensdag 14 oktober en vinden daarna iedere woensdagavond plaats op de Molenberg in Heerlen.
Meedoen met Zanggroep Kadans
Wie wil meezingen kan zich aanmelden bij zanggroep Kadans. Meer informatie over het repertoire en het koor is te vinden via koorkadansheerlen.nl. Aanmelden kan via koorkadans@gmail.com of telefonisch via 06-44766910.
Beeld: Zanggroep Kadans
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