Zuyderland zet volgende stap voor ziekenhuizen Heerlen en Sittard-Geleen

Zuyderland heeft een voorgenomen besluit genomen over de verdere ontwikkeling van de ziekenhuislocaties in Heerlen en Sittard-Geleen. Daarmee ligt er een duidelijke richting voor de toekomst van de ziekenhuiszorg in Zuid-Limburg. Heerlen wordt verder ontwikkeld als modern centrum voor planbare zorg, diagnostiek, behandelingen en zorginnovatie. Sittard-Geleen krijgt een steeds sterkere rol als centrum voor acute en hoogcomplexe zorg.

De zorg in Zuid-Limburg verandert. De vraag naar zorg groeit, terwijl het steeds moeilijker wordt om voldoende zorgprofessionals te vinden. Zuyderland werkt daarom samen met regionale partners aan een andere organisatie van de zorg, waarbij toegankelijkheid, kwaliteit en zorg dichtbij huis belangrijke uitgangspunten blijven.

Heerlen krijgt nieuwbouw en renovatie

Voor de locatie Heerlen is het voornemen om eerst nieuwbouw te realiseren en daarna een deel van het bestaande ziekenhuis te renoveren. In Heerlen blijft veel ziekenhuiszorg beschikbaar. Patiënten kunnen er volgens Zuyderland onder meer terecht voor poliklinische zorg, diagnostiek, onderzoeken, operaties en spoedzorg.

Daarnaast wil Zuyderland het gebied rondom het ziekenhuis verder ontwikkelen tot een plek waar zorg, innovatie, onderwijs en samenwerking samenkomen. Het gebied moet zich steeds meer ontwikkelen als een zogenoemd ‘living lab’, waar samen met partners nieuwe zorgvormen en technologieën kunnen worden ontwikkeld en in de praktijk getest.

Deze ontwikkeling sluit aan bij de bredere ambitie van Kans voor Parkstad. Daarbij werken onder andere gemeenten, onderwijsinstellingen, kennispartners en zorgorganisaties samen aan een regio waarin gezondheid, innovatie, onderwijs en economische ontwikkeling elkaar versterken.

Sittard-Geleen richt zich op acute en hoogcomplexe zorg

In Sittard-Geleen is het plan om een nieuwe vleugel aan het ziekenhuis toe te voegen. Daar worden acute en hoogcomplexe zorgfuncties zoveel mogelijk samengebracht. Het bestaande gebouw voor revalidatiezorg blijft behouden. Daardoor blijft meer flexibiliteit beschikbaar, bijvoorbeeld om tijdens drukke periodes extra bedden in te zetten.

Onder meer spoedzorg, operatiekamers, intensive care en geboortezorg moeten in Sittard-Geleen beter op elkaar gaan aansluiten. Zo wil Zuyderland een modern centrum creëren waar zorgprofessionals dicht bij elkaar werken en patiënten snel toegang hebben tot passende zorg.

Ook veranderingen in ouderenzorg en spoedzorg

De plannen gaan verder dan alleen de ziekenhuisgebouwen. Voor kwetsbare ouderen in en rond Parkstad werkt Zuyderland samen met Sevagram aan plannen voor een spoedopvang. Daarbij wordt gekeken welke ouderen ziekenhuiszorg nodig hebben en voor wie een andere zorgomgeving beter past.

Daarnaast organiseert Zuyderland samen met Meander ouderenzorg thuis, met ondersteuning van wijkverpleegkundigen en thuismonitoring.

Voor de toekomstige spoedzorg in Parkstad wordt eveneens gewerkt aan een nieuwe aanpak. Terwijl de complexe acute ziekenhuiszorg in Sittard-Geleen wordt geconcentreerd, blijft in Heerlen een vorm van spoedzorg voorzien. Zuyderland werkt hiervoor samen met huisartsenorganisatie HOZL en andere zorg- en welzijnspartners. Hoe deze spoedzorg er precies uit gaat zien, wordt de komende periode verder uitgewerkt.

Geboortezorg en bereikbaarheid

Ook voor de geboortezorg wordt samen met verloskundigen en andere partners gewerkt aan een toekomstbestendig aanbod voor Zuid-Limburg. Daarbij staat centraal dat zwangeren en gezinnen gedurende het hele traject goede en samenhangende zorg krijgen.

Bereikbaarheid blijft volgens Zuyderland eveneens een belangrijk aandachtspunt. Samen met gemeenten wordt gekeken naar de bereikbaarheid van beide ziekenhuislocaties, onder meer met het openbaar vervoer. Ook bij de provincie wordt aandacht gevraagd voor goede verbindingen met ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen.

Doel: nieuwe situatie rond 2031

De ambitie is om de nieuwe situatie in 2031 te realiseren, met uiterlijk 2032 als richtpunt. De precieze planning hangt nog af van de verdere uitwerking van de plannen en de financiering. Ook de bedragen waarmee nu wordt gerekend zijn nog richtbedragen.

Het voorgenomen besluit bouwt voort op het eerdere Koersbesluit en op afspraken die de afgelopen jaren met regionale partners, waaronder zorgverzekeraar CZ, zijn gemaakt over de toekomst van de zorg in Zuid-Limburg.

De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt met zorgprofessionals, regionale partners en architecten. Zuyderland benadrukt dat nog niet ieder detail vaststaat en dat er ruimte moet blijven om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

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Bron: Zuyderland. Archieffoto: Lucho Carreno.

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