Bekkerveld wint van Limburgia op zonovergoten zondagmiddag

Op een zonovergoten zondagmiddag namen Bekkerveld en Limburgia het tegen elkaar op. In de eerste helft bleef het duel in evenwicht en werd er niet gescoord.

Bij rust stond het dan ook 0-0.

Na de pauze viel de openingstreffer en kwam Bekkerveld op 1-0.

Meer over de club: RKSV Bekkerveld.

Door en foto’s: Gerrit Ter Mul

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