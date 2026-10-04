Jong talent gezocht voor Limburgse Buuttekampioenschappen 2027

De buut leeft nog altijd volop in Limburg. En daar hoort natuurlijk ook nieuw talent bij. De LVKA is daarom alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de Groot Limburgse Buuttekampioenschappen 2027 én het Limburgs Jeugdbuuttekampioenschap.

Voor de volwassen buuttereedners staan in november drie voorselectie-avonden gepland. Die zijn op 16 november in Venray, 17 november in Roermond en 18 november in Weert. De grote finale vindt plaats op vrijdag 8 januari 2027 in Theater De Oranjerie in Roermond.

Wie mee wil doen aan de voorselecties kan zich nog tot en met 31 oktober aanmelden. Dat kan digitaal, per post of per e-mail. De loting voor de volgorde van optreden vindt plaats op 3 november in Hotel Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch.

Ook jonge buuttereedners gezocht in Heerlen

Ook jongeren krijgen een podium. Op zaterdag 30 januari 2027 wil de LVKA, bij voldoende deelname, opnieuw het Limburgs Jeugdbuuttekampioenschap organiseren in het Cultuurhuis in Heerlen. Jongeren onder de 18 jaar die graag grappen vertellen, een typetje spelen of zelf een buut schrijven, kunnen zich aanmelden. Ervaring is daarbij niet nodig.

En het hoeft niet alleen bij buuttereednen te blijven. Ook jonge dansers en zangers die graag voor publiek willen optreden, mogen zich aanmelden. Wie interesse heeft, kan uiterlijk 14 november contact opnemen met Paul Maassen via 043 3647486 of maassen76@home.nl.

Misschien staat er in 2027 dus wel een nieuwe Limburgse publiekslieveling op het podium. Eén ding is zeker: zonder jong talent geen toekomst voor de buut.

Foto: Lidia Carreno Photography

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