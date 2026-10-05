Limonadewesp opnieuw nummer 1, maar telling wijst op slecht insectenjaar

De limonadewesp staat opnieuw op nummer 1 in de Nationale Wespentelling 2026. Het verschil met de nummer twee was klein: slechts twintig exemplaren. Opvallend is dat er dit jaar duidelijk minder limonadewespen zijn geteld dan in 2025, terwijl juist meer mensen deelnamen aan de telling.

In totaal werden 1126 limonadewespen geteld, gemiddeld 2,7 per telling. Vorig jaar lag dat gemiddelde nog op 4,3. Dat lijkt het beeld te bevestigen dat 2026 geen sterk wespenjaar is. Eerder schreven we al over de vraag of 2026 een slecht wespenjaar zou worden.

Limonadewesp minder geteld, maar meer hulpvragen

Bij de Wespenstichting herkennen ze dat beeld niet helemaal. Volgens voorzitter Sjoert Fleurke is het aantal hulpvragen juist fors gestegen. Dit jaar staat de teller al op ongeveer 3.000 meldingen, tegenover bijna 2.600 in heel 2025.

Ook het aantal verplaatste wespennesten lijkt hoger te liggen, al zijn daar volgens de stichting pas aan het eind van het jaar betrouwbare cijfers over beschikbaar.

Ook andere insecten minder vaak geteld

Niet alleen de limonadewesp werd minder vaak gezien. De gemiddelden per telling lagen bij de meeste soorten lager dan vorig jaar. Graafwespen vormden een uitzondering: hun gemiddelde steeg van 0,33 naar 0,58 per telling.

Ook de geelpoothoornaar, die tot begin dit jaar nog Aziatische hoornaar werd genoemd, werd vaker geteld. Het gemiddelde steeg van 0,17 naar 0,29 per telling.

Daar tegenover staat dat ook honingbijen en zweefvliegen in aantal afnamen. Volgens de Wespenstichting past dat in het bredere beeld dat veel insectensoorten het moeilijk hebben.

Minder zweefvliegen betekent mogelijk minder voedsel

De afname van zweefvliegen kan volgens de stichting ook gevolgen hebben voor wespen. Vliegen vormen een belangrijke voedselbron voor wespenlarven. Minder vliegen betekent dus mogelijk ook minder voedsel voor jonge wespen.

Bij 22 tellingen werd zelfs helemaal geen enkele wesp waargenomen. Ook dat ziet de stichting als een aanwijzing dat 2026 een zwak wespenjaar kan zijn.

Uitslag vertraagd door hertellingen

De definitieve uitslag liet dit jaar wat langer op zich wachten. Sommige deelnemers hadden zeer hoge aantallen limonadewespen opgegeven, waaronder tellingen van 100, 600 en zelfs 1800 exemplaren. Volgens woordvoerder Nathan Veenstra bleek het in die gevallen waarschijnlijk om complete nesten te gaan.

De Wespenstichting nam daarom contact op met deelnemers en corrigeerde een aantal tellingen handmatig. Ook specifieke soortnamen die deelnemers zelf toevoegden, moesten soms opnieuw worden ingedeeld binnen de bestaande telcategorieën.

Limburg: iets meer deelnemers, minder tellingen

In Limburg deden dit jaar 17 mensen mee aan de Nationale Wespentelling, één meer dan in 2025. Samen voerden zij 19 tellingen uit. Dat zijn er twee minder dan vorig jaar.

De Wespenstichting hoopt dat zowel het aantal deelnemers als het aantal tellingen in Limburg volgend jaar weer toeneemt. De organisatie doet ieder jaar een beroep op media om de telling onder de aandacht te brengen en hoopt in 2027 meer Limburgers te bereiken. Wie zich verder in wespen wil verdiepen, kan ook ons eerdere artikel over de basiscursus wespen in Born lezen.

Bron: Wespenstichting

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