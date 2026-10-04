Een nachtje Heerlen: langs 7even en Café Bluff

Heerlen was weer druk in de nacht. Veel uitgaanspubliek en veel te doen. Aan feestjes ontbreekt het in Heerlen nooit. Van punk tot Top 40-muziek: er is altijd voor iedereen wat wils.

Lidia liep een rondje door de stad en fotografeerde Housevolk bij 7even.

Er werd gedanst en bezoekers gingen voor haar camera staan.

Na afloop, onderweg naar huis, liep ze langs Café Bluff.

Daar was het overvol tijdens de afterparty van Rise or Die Fest, dat eerder in de Nieuwe Nor plaatsvond. Een heel andere sfeer dan bij 7even. Heerlen was weer druk in de nacht. Veel uitgaanspubliek en veel te doen. Vervelen doe je je niet snel in Heerlen. De contrasten zijn groot, maar er is altijd voor iedereen iets te doen.

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Foto’s: Lidia Carreno Photography

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