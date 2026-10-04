Dierendag 2026: vandaag staan onze dieren extra in het zonnetje

Vandaag, 4 oktober, is het Dierendag. Een dag waarop huisdieren en andere dieren nét wat extra aandacht krijgen. Van honden en katten tot konijnen, vogels en paarden: voor veel mensen maken dieren iedere dag deel uit van het gezin.

Een extra lange wandeling, wat meer speeltijd, een lekker hapje of gewoon wat extra aandacht: op Dierendag worden veel dieren traditioneel een beetje extra verwend.

Maar de dag draait niet alleen om huisdieren. Dierendag is ook een moment om stil te staan bij dierenwelzijn en bij de mensen en organisaties die zich dagelijks inzetten voor dieren die hulp nodig hebben. Dieren zijn puur, dieren zijn kwetsbaar en hebben onze hulp nodig. Vooral omdat we de wereld zo gemaakt hebben zoals hij nu is.

Waarom drinken katten zo graag uit de kraan?

Veel katten lijken een duidelijke voorkeur te hebben voor stromend water. Stromend water kan aantrekkelijker zijn omdat het verser is en beweging, geluid en lichtreflecties de aandacht van katten trekken. Een natuurlijke reactie dus.

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Wij zijn benieuwd naar de leuke dieren uit Parkstad. Heb jij vandaag een leuke, grappige of bijzondere foto van jouw huisdier gemaakt? Deel hem gerust met ons of onder onze socialmediapost.

Parkstad Actueel wenst alle dieren én hun baasjes een fijne Dierendag.

Foto: Lidia Carreno Photography

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