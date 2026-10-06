Informatieavond over toekomst voetbalaccommodaties in Simpelveld

SIMPELVELD – De gemeente Simpelveld organiseert op woensdag 28 oktober 2026 een informatieavond over het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstige inrichting van de voetbalaccommodaties binnen de gemeente.

De afgelopen periode is de huidige situatie van de voetbalverenigingen in beeld gebracht. Ook hebben verschillende gesprekken en werksessies plaatsgevonden. Tijdens de informatieavond wil de gemeente inwoners en andere belangstellenden meenemen in de stand van zaken van het onderzoek.

Stand van zaken en ruimte voor vragen

Tijdens de bijeenkomst wordt toegelicht hoe het haalbaarheidsonderzoek ervoor staat. Bezoekers krijgen daarnaast de gelegenheid om vragen te stellen en ideeën te delen over de toekomst van de voetbalaccommodaties in de gemeente.

De informatieavond vindt plaats in het gemeentehuis van Simpelveld.

Praktische informatie

Datum: woensdag 28 oktober 2026

Tijd: 19.00 tot 20.30 uur

Inloop: vanaf 18.45 uur

Locatie: gemeentehuis Simpelveld

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 21 oktober via info@simpelveld.nl.

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Bron: gemeente Simpelveld

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