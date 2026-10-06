College Simpelveld nodigt inwoners uit voor koffie en gesprek

SIMPELVELD/BOCHOLTZ – Inwoners van de gemeente Simpelveld kunnen op vrijdag 9 oktober in gesprek met burgemeester Susanne Scheepers en de wethouders Naomi van Loon, Peter Spirk, Rick Kisters en Andrea Ernes. Het college nodigt inwoners uit voor een informeel koffiemoment op de Markt in Simpelveld en bij Op de Boor in Bocholtz.
De gemeente wil met deze momenten ruimte bieden voor direct contact met inwoners. Bezoekers kunnen onder het genot van een kop koffie vertellen wat er speelt in hun buurt, ideeën delen over de toekomst van Simpelveld en Bocholtz of kennismaken met de collegeleden.
Koffiemoment in Simpelveld en Bocholtz
Het eerste koffiemoment is op vrijdag 9 oktober van 09.30 tot 11.00 uur op de weekmarkt in Simpelveld.
Later die dag is het college van 12.00 tot 13.30 uur aanwezig bij Op de Boor in Bocholtz.
De uitnodiging is bedoeld voor inwoners die op een laagdrempelige manier met het college van burgemeester en wethouders in gesprek willen.
Wanneer en waar?
Vrijdag 9 oktober 2026
09.30 – 11.00 uur: weekmarkt Simpelveld
12.00 – 13.30 uur: Op de Boor, Bocholtz
Lees ook: Kop koffie met het college: Simpelveld nodigt inwoners uit voor gesprek.
Bron: gemeente Simpelveld
About The Author
Advertentie
Advertentie
Shop bij Amazon.nl en steun Parkstad Actueel
Bekijk het actuele aanbod van Amazon.nl. Wanneer je via onze link bestelt, ontvangen wij mogelijk een kleine vergoeding. Jij betaalt niets extra.
Bekijk Amazon.nl
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Een huurauto nodig voor je volgende reis?
Bekijk eenvoudig het aanbod van huurauto’s via VIPCars.com.
Bekijk huurauto’s
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Ontdek jouw nieuwe favoriete geur
Bekijk het assortiment dames-, heren- en unisexparfums bij Parfumbella.
Bekijk de parfums
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Alles voor sport en beweging
Ontdek sportkleding, schoenen en materialen voor meer dan 70 sporten bij Decathlon.
Bekijk het aanbod
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Ontdek Lunzo DE
Shop uit een groot assortiment bij Lunzo DE, met gratis verzending op alle producten.
Bekijk Lunzo DE
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Amazon Prime 30 dagen gratis proberen
Probeer Amazon Prime 30 dagen gratis en ontdek onder meer snelle bezorging en Prime Video.
Probeer Amazon Prime
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Prime Video 30 dagen gratis proberen
Stream films en series via Prime Video en probeer de dienst 30 dagen gratis.
Bekijk Prime Video
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.