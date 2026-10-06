College Simpelveld nodigt inwoners uit voor koffie en gesprek

SIMPELVELD/BOCHOLTZ – Inwoners van de gemeente Simpelveld kunnen op vrijdag 9 oktober in gesprek met burgemeester Susanne Scheepers en de wethouders Naomi van Loon, Peter Spirk, Rick Kisters en Andrea Ernes. Het college nodigt inwoners uit voor een informeel koffiemoment op de Markt in Simpelveld en bij Op de Boor in Bocholtz.

De gemeente wil met deze momenten ruimte bieden voor direct contact met inwoners. Bezoekers kunnen onder het genot van een kop koffie vertellen wat er speelt in hun buurt, ideeën delen over de toekomst van Simpelveld en Bocholtz of kennismaken met de collegeleden.

Koffiemoment in Simpelveld en Bocholtz

Het eerste koffiemoment is op vrijdag 9 oktober van 09.30 tot 11.00 uur op de weekmarkt in Simpelveld.

Later die dag is het college van 12.00 tot 13.30 uur aanwezig bij Op de Boor in Bocholtz.

De uitnodiging is bedoeld voor inwoners die op een laagdrempelige manier met het college van burgemeester en wethouders in gesprek willen.

Wanneer en waar?

Vrijdag 9 oktober 2026

09.30 – 11.00 uur: weekmarkt Simpelveld

12.00 – 13.30 uur: Op de Boor, Bocholtz

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Bron: gemeente Simpelveld

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