World Winery Map brengt miljoenen wijngaarden en wijnhuizen wereldwijd in kaart

Een nieuwe interactieve wijnkaart brengt volgens de makers ruim 4,3 miljoen wijngaarden en meer dan 100.000 wijnhuizen in 90 landen samen. World Winery Map combineert locaties van wijngebieden met gegevens over onder meer hoogte, klimaat, bodem en zonnestraling.

World Winery Map is officieel gelanceerd als digitale database voor wijnliefhebbers, toeristen en professionals uit de wijnsector. Volgens initiatiefnemer Matija Gavrilović bevat het platform momenteel 4.303.693 wijngaarden en 104.330 wijnhuizen.

Gebruikers kunnen afzonderlijke wijngaarden bekijken en daarbij informatie vinden over bijvoorbeeld hoogte, hellingsgraad, zonnestraling, bodemsamenstelling en gemiddelde temperaturen tijdens het groeiseizoen.

Gegevens uit tientallen bronnen

Voor de wijngaardpercelen zijn volgens de organisatie gegevens uit 38 verschillende bronnen gebruikt. Daarvan zijn 22 afkomstig uit officiële overheidsregisters. Vooral binnen de Europese Unie is veel informatie beschikbaar via openbare registers.

Voor gebieden waar dergelijke registers ontbreken, maakt het platform onder meer gebruik van landbouwgegevens, satellietanalyses en andere geografische databronnen.

Daarnaast bevat de kaart bijna 100.000 grenzen van wijngebieden en benoemde wijngaardlocaties. Daarbij gaat het volgens World Winery Map onder meer om Franse lieux-dits, Oostenrijkse Rieden, Duitse Lagen en officiële Amerikaanse AVA-wijngebieden.

Ook bedoeld voor wijntoerisme

De kaart is niet alleen bedoeld voor professionals. Wijnliefhebbers kunnen via het platform zoeken naar wijnhuizen in de omgeving en een route naar een wijndomein opvragen.

Daarmee wil World Winery Map ook een hulpmiddel zijn voor mensen die tijdens een vakantie of dagtrip wijngebieden willen ontdekken. Lees ook ons eerdere artikel over grensoverschrijdend wijntoerisme in Zuid-Limburg.

“Voor elk perceel hebben we de exacte coördinaten bepaald en vervolgens topografische en klimaatgegevens toegevoegd”, aldus oprichter Matija Gavrilović.

Wijnmakers kunnen profiel claimen

Wijnproducenten kunnen volgens de organisatie kosteloos hun eigen profiel op het platform claimen. Zij kunnen vervolgens onder meer openingstijden, bezoekersinformatie, wijngaardpercelen en druivenrassen aanvullen of actualiseren.

World Winery Map zegt op die manier de database samen met wijnmakers verder te willen verbeteren.

Bron: World Winery Map / 365 Media

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