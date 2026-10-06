Vaals tegen Kanker haalt al €11.597 op in oktober

Vaals tegen Kanker is de actiemaand oktober sterk begonnen. Na een uitverkocht benefietdiner en een weekend vol sportieve activiteiten staat de opbrengst inmiddels op €11.597 voor kankeronderzoek in Limburg. De actiemaand loopt nog de hele maand door.

Uitverkocht benefietdiner

Het benefietdiner op vrijdag 2 oktober was volledig uitverkocht. Bezoekers genoten van een avond met eten, optredens en een gezellige sfeer. Verschillende sponsoren droegen bij aan de organisatie van de avond.

Ook burgemeester Harry Leunessen was aanwezig. In zijn dankwoord stond hij stil bij de inzet van vrijwilligers, ondernemers, deelnemers en andere betrokkenen die Vaals tegen Kanker mogelijk maken.

“Het was precies de avond die we voor ogen hadden”, vertellen initiatiefnemers Marcel Bourgonje en Vivian Wouters. “Mensen kwamen bij elkaar, genoten samen en droegen tegelijkertijd bij aan een belangrijk doel. De reacties van de gasten waren ontzettend positief.”

Sport tegen Kanker

Na het diner stond het weekend in het teken van Sport tegen Kanker. Tijdens verschillende spinningsessies werd stevig gefietst, deelnemers gingen gezamenlijk wandelen en er werden diverse workshops georganiseerd.

Een van de opvallende onderdelen was de Boudewijn Toren Challenge. Een team van Brandweer Vaals beklom in volledige uitrusting de toren op het Drielandenpunt. De sportieve uitdaging trok veel belangstelling.

Daarnaast kwamen sport en gezelligheid samen tijdens Rally for Charity, met tennis en padel bij TC Mixed Vaals.

“Het mooie is dat je overal andere mensen tegenkomt”, aldus Bourgonje en Wouters. “De één stapt op de spinningfiets, de ander wandelt, speelt tennis of padel en weer een ander helpt als vrijwilliger. Dat is wat we met Vaals tegen Kanker willen bereiken: samen in beweging komen en mensen met elkaar verbinden.”

Teller staat op €11.597

De opbrengst voor kankeronderzoek staat inmiddels op €11.597. Daarmee is de actiemaand succesvol begonnen, maar Vaals tegen Kanker gaat de hele maand oktober door.

Op het programma staan nog verschillende sportieve en sociale activiteiten waarvoor deelnemers zich kunnen aanmelden. De afsluitende Griekse avond op 27 oktober bij Restaurant Troje in Vaals is inmiddels eveneens volledig uitverkocht.

Wie wil weten welke activiteiten nog op het programma staan, kan terecht op de website van Vaals tegen Kanker.

Ook zelf een actie organiseren kan nog. Dat kan bijvoorbeeld met een sportieve uitdaging, een activiteit met collega’s, een buurtactie of een ander initiatief. Wie een eigen actie wil starten of een idee wil bespreken, kan contact opnemen via info@vaalstegenkanker.nl.

De opbrengsten van Vaals tegen Kanker komen via Kankeronderzoekfonds Limburg ten goede aan kankeronderzoek in Limburg.

Doneren kan via vaalstegenkanker.nl.

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