Cinekid On Tour voor het eerst naar Heerlen tijdens herfstvakantie

HEERLEN – Cinekid On Tour komt van 18 tot en met 25 oktober voor het eerst naar Heerlen. SCHUNCK en Filmhuis De Spiegel organiseren tijdens de herfstvakantie een week vol kinderfilms, verhalen en creatieve activiteiten.

Cinekid voor het eerst in Heerlen

Cinekid On Tour krijgt in Heerlen een programma op verschillende locaties. Filmhuis De Spiegel vertoont in de Kleine Zaal van Theater Heerlen verschillende films uit het Cinekid-programma. SCHUNCK sluit aan met activiteiten waarbij kinderen zelf aan de slag kunnen met de verhalen en thema’s uit de films.

Filmhuis De Spiegel is vanwege de verbouwing van het Royal Theater tijdelijk gevestigd in PLT-Theater Heerlen.

Vier kinderfilms centraal

Tijdens Cinekid On Tour staan vier films centraal. Filmhuis De Spiegel vertoont Extraordinary op zondag 18 oktober om 14.30 uur, Stitch Head op woensdag 21 oktober om 15.00 uur, KABAM! 2 op zondag 25 oktober om 14.00 uur en De Grote Droom op zondag 25 oktober om 15.30 uur.

Films en creatieve activiteiten bij SCHUNCK

Ook SCHUNCK Glaspaleis doet mee aan Cinekid On Tour. Op maandag 19 oktober wordt Stitch Head (8+) vertoond, gevolgd door schminken als monsters. Dinsdag 20 oktober staat KABAM! 2 (4+) op het programma, met aansluitend een workshop waarin kinderen hun eigen toverstaf maken.

Woensdag 21 oktober begint met een voorleeshalfuurtje rond De Grote Droom (6+), waarna de film wordt vertoond. Donderdag 22 oktober sluit de reeks bij SCHUNCK af met Extraordinary (8+), gevolgd door een potje Weerwolven van Wakkerdam.

De activiteiten sluiten aan bij de films en geven kinderen de ruimte om na het kijken zelf te maken, spelen en fantaseren.

Praktische informatie

Datum: 18 tot en met 25 oktober 2026

Locaties: SCHUNCK Glaspaleis en Filmhuis De Spiegel in Theater Heerlen

Tickets: €5

Meer informatie en tickets zijn te vinden via SCHUNCK.

Lees ook: SCHUNCK opent dansstudio tijdens Open lesweek Dans in Heerlen

About The Author