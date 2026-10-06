RTV Midden-Limburg opent nieuwe tv-studio in Roermond

RTV Midden-Limburg en Sjtadsomroop Remunj openen op zaterdag 10 oktober officieel hun nieuwe tv-studio in Roermond. De opening vindt om 10.00 uur plaats in MFC Het Paradies aan de Munsterstraat 61.

De officiële opening wordt verricht door wethouder Jos Tobben van de gemeente Roermond. Ook voorzitter Wim Cox en het bestuur van Cross Media Service Limburg zijn bij het moment aanwezig.

Nieuwe website en Facebookpagina

Tijdens de opening lanceert RTV Midden-Limburg ook een nieuwe website en Facebookpagina. Volgens de organisatie is dit een volgende stap in de verdere opbouw van een onafhankelijke, commerciële omroep met Roermond als basis en een bredere blik op Midden-Limburg.

RTV Midden-Limburg en Sjtadsomroop Remunj willen ruimte bieden aan lokaal nieuws, cultuur, verenigingen, organisaties en bijzondere verhalen uit de regio. De omroepen willen daarnaast een podium zijn voor lokale media en makers die de eigen kleur, taal en identiteit van Midden-Limburg zichtbaar en hoorbaar willen houden.

Pers, organisaties en belangstellenden welkom

Pers, betrokken organisaties, verenigingen, makers en andere belangstellenden zijn welkom bij de feestelijke opening.

Wie aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden via WhatsApp op 06-21336606.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 10 oktober 2026

Tijd: 10.00 uur

Locatie: MFC Het Paradies, Munsterstraat 61, Roermond

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Bron: RTV Midden-Limburg / Sjtadsomroop Remunj

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