RIVM brengt keuzewand over bevolkingsonderzoek borstkanker naar Landgraaf

LANDGRAAF – Vrouwen die twijfelen of zij willen deelnemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker, kunnen woensdag 7 oktober in Landgraaf meer informatie krijgen over de voor- en nadelen. Het RIVM start daar volgens een persbericht een landelijke campagne met een speciale keuzewand.

Jaarlijks ontvangen ruim 1,2 miljoen vrouwen een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het onderzoek is bedoeld voor vrouwen van 50 tot en met 75 jaar en deelname is vrijwillig en gratis.

Met de keuzewand wil het RIVM vrouwen helpen om zelf een geïnformeerde keuze te maken. Daarbij worden niet alleen de voordelen van het bevolkingsonderzoek benoemd, maar ook de mogelijke nadelen en onzekerheden.

Voor- en nadelen naast elkaar

Op de keuzewand worden verschillende vragen behandeld die vrouwen kunnen hebben voordat zij besluiten mee te doen.

Zo wordt uitgelegd dat bij een mammografie de borst wordt samengedrukt om goede röntgenfoto’s te kunnen maken. Ook wordt aandacht besteed aan pijn tijdens het onderzoek, mogelijke vervolgonderzoeken en het feit dat een gunstige uitslag nooit volledige zekerheid geeft.

Van iedere 100 deelnemers krijgen er volgens het RIVM 98 de uitslag dat op de foto’s geen aanwijzingen voor borstkanker zijn gevonden. Toch kan borstkanker soms niet zichtbaar zijn op de mammografie of later ontstaan. Daarom blijft het belangrijk om bij veranderingen of klachten aan de borst contact op te nemen met de huisarts.

Iedere vrouw beslist zelf

Het RIVM benadrukt dat deelname aan het bevolkingsonderzoek een persoonlijke keuze blijft.

“Het bevolkingsonderzoek kan borstkanker vroeg opsporen. Meedoen is over het algemeen een verantwoorde keuze, maar uiteindelijk beslist iedere vrouw zelf”, zegt Patricia Hugen, programmamanager Bevolkingsonderzoeken naar Kanker bij het RIVM, in het persbericht.

Volgens het RIVM wegen voor de totale doelgroep de voordelen van deelname zwaarder dan de nadelen, maar kan die afweging persoonlijk anders uitvallen.

Keuzewand bij Burgerhoes Landgraaf

Volgens het RIVM staat de keuzewand op woensdag 7 oktober van 09.00 tot 17.00 uur bij het Burgerhoes in Landgraaf.

Medewerkers van het RIVM zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Via een QR-code kunnen bezoekers thuis verder lezen of, wanneer zij een uitnodiging hebben ontvangen, informatie vinden over het maken van een afspraak.

In oktober staat in Landgraaf ook een mobiel onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek.

Ongeveer 65 procent doet mee

In 2024 namen ruim 874.000 vrouwen deel aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dat komt neer op ruim 65 procent van de genodigden.

Het onderzoek bestaat uit een mammografie, waarbij röntgenfoto’s van beide borsten worden gemaakt. Borstkanker komt vooral voor bij vrouwen boven de 50 jaar. Ongeveer 1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven borstkanker.

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek staat op de website van het RIVM.

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Bron: RIVM

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