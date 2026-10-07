Wonen Zuid bouwt 43 sociale huurwoningen in Schimmert

SCHIMMERT – Aan de Weidestraat in Schimmert bouwt Wonen Zuid 43 nieuwe sociale huurwoningen. Het gaat om 16 eengezinswoningen en 27 appartementen. Het project is het eerste van Wonen Zuid binnen Bouwstroom Limburg, een samenwerking die ervoor moet zorgen dat betaalbare woningen sneller kunnen worden gebouwd.

De eerste woningen krijgen inmiddels zichtbaar vorm. De 16 eengezinswoningen worden gebouwd door Jongen en moeten begin 2027 worden opgeleverd. Eind dit jaar start Heijmans met de bouw van de 27 appartementen.

Meer betaalbare woningen in Schimmert

Met het nieuwbouwproject wil Wonen Zuid extra woonruimte creëren voor onder meer starters, gezinnen en ouderen die in Schimmert willen wonen of er graag willen blijven.

Binnen Bouwstroom Limburg werken woningcorporaties en bouwbedrijven samen om sneller betaalbare huurwoningen te realiseren. Volgens de betrokken partijen moeten deze woningen hetzelfde comfort en dezelfde kwaliteit bieden als woningen die op traditionele wijze worden gebouwd.

Voorrang voor huurders uit Schimmert

Bij de verhuur van de nieuwe woningen krijgen huurders van Wonen Zuid die nu in Schimmert wonen als eerste voorrang.

Daarna volgen huurders uit de gemeente Beekdaelen. Vervolgens komen andere woningzoekenden uit Schimmert aan bod.

Volgens Wonen Zuid zorgt de toevoeging van de 43 woningen niet alleen voor nieuwe woonruimte, maar ook voor doorstroming op de lokale woningmarkt.

Kijkmoment op 12 oktober

Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen op maandagmiddag 12 oktober kennismaken met het nieuwbouwproject.

Tijdens het bezoek vertellen onder anderen de wethouder van de gemeente Beekdaelen, een vertegenwoordiger van bouwbedrijf Jongen en Wonen Zuid meer over de bouw aan de Weidestraat en de samenwerking binnen Bouwstroom Limburg.

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