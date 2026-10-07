Nieuwe Prikkelbijsluiter Generator maakt theaterbezoek voorspelbaarder

Stichting Uit met Autisme heeft een nieuwe Prikkelbijsluiter Generator gelanceerd. Daarmee kunnen theaters, artiesten en producenten vooraf duidelijk maken welke prikkels bezoekers tijdens een voorstelling én op de locatie kunnen verwachten.

De generator is bedoeld voor mensen die gevoelig zijn voor bijvoorbeeld geluid, licht, drukte of onverwachte gebeurtenissen. Het uitgangspunt is niet om voorstellingen prikkelarm te maken, maar om bezoekers vooraf voldoende informatie te geven om zelf te beoordelen of een bezoek bij hen past.

Locatie en voorstelling apart beschreven

De Prikkelbijsluiter Generator maakt bewust onderscheid tussen de locatie en de voorstelling.

Theaters kunnen informatie geven over bijvoorbeeld de entree, wachtrijen, verlichting, achtergrondmuziek, foyer, horeca, rustige plekken en de mogelijkheid om tijdens een voorstelling de zaal te verlaten.

Artiesten en producenten beschrijven juist wat tijdens de voorstelling gebeurt. Daarbij kan het gaan om harde geluiden, muziek, lichtwisselingen, projecties, rook, andere special effects, onverwachte momenten of interactie met het publiek.

Bezoekers kunnen beide onderdelen vervolgens combineren.

“Het theater hoeft niet te weten wanneer er tijdens een voorstelling ineens een harde knal klinkt. En een artiest hoeft niet te weten hoe druk de foyer van ieder theater wordt. Maar de bezoeker heeft uiteindelijk wél beide soorten informatie nodig.”

Niet prikkelarm, wel voorspelbaar

Volgens de stichting hoeft een concert niet zachter en hoeft een musical geen lichteffecten achterwege te laten. Het belangrijkste is dat bezoekers vooraf weten wat ze ongeveer kunnen verwachten.

Een prikkelbijsluiter geeft daarom geen oordeel of een voorstelling geschikt of ongeschikt is. De bezoeker bepaalt dat zelf op basis van de beschikbare informatie.

Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat iemand dezelfde voorstelling liever in het ene theater bezoekt dan in het andere, omdat de omstandigheden rondom het bezoek beter aansluiten.

Ontstaan vanuit praktijkervaring

Het idee voor de generator ontstond tijdens projecten van Stichting Uit met Autisme in onder meer Den Haag en Groningen.

Daar bleek dat theaters hun eigen gebouw en bezoekersroute goed kennen, terwijl artiesten en producenten juist veel weten over de inhoud en effecten van een voorstelling. Door die informatie apart vast te leggen kan deze eenvoudiger worden gecombineerd en hergebruikt.

Gratis basisversie

De verwachte invultijd voor artiesten en producenten bedraagt ongeveer 10 tot 20 minuten per voorstelling. Voor theaters ligt dat, afhankelijk van het aantal ruimtes en zalen, tussen ongeveer 30 en 90 minuten.

Na het invullen kan zowel een compacte als een uitgebreide prikkelbijsluiter worden aangeboden. De generator ondersteunt daarnaast Engelstalige versies. Vrije tekstvelden moeten daarbij wel handmatig in het Engels worden ingevuld.

De basisversie van de Prikkelbijsluiter Generator is kosteloos beschikbaar.

Meer informatie en beschikbare prikkelbijsluiters zijn te vinden via prikkelbijsluiter.nl en prikkelbijsluiter.be.

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