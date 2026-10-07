Grrr…iezelen tijdens Halloween in Theater Landgraaf

LANDGRAAF – Heksen, vampieren, spoken, weerwolven en andere griezelfans kunnen vrijdag 30 oktober terecht in Theater Landgraaf. Tijdens ‘Grrr…iezelen Halloween 2026’ worden vier korte Halloweenvoorstellingen gespeeld voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen.

De griezels worden gespeeld door docenten en cursisten van Theaterschool Landgraaf. Ieder jaar bedenken zij een nieuw thema voor de Halloweenvoorstelling. Daarbij spelen opvallende kostuums en uitgebreide grime een belangrijke rol.

De foto bij het evenement is gemaakt tijdens de editie van vorig jaar, toen de ‘Miss Griezel verkiezingen’ centraal stonden.

Vier mini-voorstellingen

Op vrijdagavond 30 oktober wordt dezelfde mini-voorstelling vier keer gespeeld. Bezoekers kunnen kiezen uit de volgende aanvangstijden:

18.00 uur

18.30 uur

19.00 uur

19.30 uur

Iedere voorstelling duurt ongeveer 25 minuten en is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Trick or Treat in Waubach

Grrr…iezelen maakt deel uit van de Trick or Treat-activiteiten van Ondernemersvereniging Waubach.

In de dorpskern van Waubach zijn deze Halloweenavond meer activiteiten voor jonge kinderen te beleven. Zo kan een bezoek aan de voorstelling worden gecombineerd met andere Halloweenactiviteiten in het centrum.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 30 oktober 2026

Locatie: Theater Landgraaf

Aanvang: 18.00, 18.30, 19.00 en 19.30 uur

Duur: ongeveer 25 minuten

Leeftijd: vanaf 6 jaar

Entree: €2

Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Bei ut Maril & Bei d’r Lars, Kerkstraat 18a in Waubach.

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