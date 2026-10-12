Energiearmoede leidt volgens hulporganisaties tot schulden, stress en gezondheidsproblemen

Energiearmoede heeft volgens lokale hulporganisaties niet alleen financiële gevolgen. In een nieuw onderzoek van het Armoedefonds onder 540 armoedehulporganisaties zegt 70 procent schulden als gevolg van energiearmoede te signaleren. Daarnaast ziet 66 procent stress en 48 procent gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld door vocht en schimmel in huis.

Het Armoedefonds presenteert de uitkomsten op maandag 12 oktober 2026, in aanloop naar het commissiedebat over armoede en schulden op 14 oktober.

Schulden en stress door energiekosten

Volgens het Armoedefonds moeten mensen die hun energiekosten niet kunnen betalen vaak op andere noodzakelijke uitgaven bezuinigen. Lokale hulporganisaties merken dat de problemen zich niet beperken tot de energierekening, maar kunnen doorwerken in het dagelijks leven en de gezondheid.

Een van de bevraagde hulporganisaties omschrijft dat energiearmoede veel stress geeft, terwijl problemen voor de buitenwereld gemakkelijk verborgen kunnen blijven.

Verborgen energiearmoede: verwarming blijft uit

Het fonds wijst nadrukkelijk op huishoudens die extreem weinig energie gebruiken om de rekening betaalbaar te houden. Zij laten bijvoorbeeld de verwarming uit, douchen koud of koken zo weinig mogelijk. Dit wordt ook wel onderconsumptie genoemd.

Volgens de in het persbericht aangehaalde schatting leefden in 2024 ongeveer 119.000 huishoudens in verborgen energiearmoede. Omdat zij hun energieverbruik zeer laag houden, zijn hun problemen niet altijd zichtbaar in de hoogte van de energierekening.

Directeur Henk de Graaf van het Armoedefonds waarschuwt dat deze huishoudens daardoor buiten steunregelingen kunnen vallen, terwijl zij volgens hem wel degelijk hulp nodig hebben.

Armoedefonds kritisch op Noodfonds Energie

Het Armoedefonds heeft kritiek op de manier waarop steun via het Noodfonds Energie beschikbaar komt. Het fonds stelt dat mensen met verborgen energiearmoede niet voldoende worden bereikt. Daarnaast vindt het fonds de geplande aanvraagmogelijkheid vanaf januari 2027 te laat, omdat huishoudens volgens de hulporganisaties nu al in de problemen komen.

De Graaf pleit ervoor dat ondersteuning beschikbaar komt voordat schulden en gezondheidsklachten verder oplopen. Dat is het standpunt van het Armoedefonds; het onderzoek beschrijft signalen van hulporganisaties en is geen meting onder alle Nederlandse huishoudens.

Onderzoek onder 540 hulporganisaties

Voor het onderzoek vroeg het Armoedefonds aan 540 lokale armoedehulporganisaties welke gevolgen van energiearmoede zij in de praktijk tegenkomen. De percentages geven weer welk deel van deze organisaties de genoemde problemen signaleert, niet welk percentage van alle huishoudens ermee te maken heeft.

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Bron: Persbericht Armoedefonds, 12 oktober 2026.

Redactie van Parkstad Actueel

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