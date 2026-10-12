Auti-Treff organiseert ontmoetingsavonden in Kerkrade op 15 oktober en 19 november

Auti-Treff organiseert op donderdag 15 oktober en donderdag 19 november 2026 twee ontmoetingsavonden in het Flexiforum in Kerkrade. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met autisme, ouders en naasten en iedereen die zich persoonlijk of professioneel betrokken voelt bij autisme.

Ervaringen delen en informatie krijgen

Bij Auti-Treff krijgen bezoekers de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Tijdens de bijeenkomsten is er ook informatie verkrijgbaar over onafhankelijke cliëntondersteuning. Zowel professionals als vrijwilligers zijn hierbij betrokken.

De inloop begint op beide avonden om 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Waar en wanneer?

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op donderdag 15 oktober en donderdag 19 november 2026, bij Flexiforum, Spekhofstraat 15, 6466 LZ Kerkrade. Volgens de organisatie is er ruime parkeergelegenheid rondom en voor het gebouw.

Flyer ontmoetingsavond 19 november

Ook bijeenkomsten in december en 2027

Na de avonden in oktober en november staat voor 2026 nog een bijeenkomst gepland op 17 december. De flyer vermeldt voor 2027 de volgende data: 21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni, 15 juli en 19 augustus.

Contact met Auti-Treff

Voor informatie kunnen belangstellenden mailen naar autitreff@gmail.com of bellen naar 045 5427742. Auti-Treff is ook te vinden op Facebook (Auti-Treff en Autisme Regio Limburg) en LinkedIn (Auti-Treff).

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Bron: aangeleverde flyers Auti-Treff.

Redactie van Parkstad Actueel

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