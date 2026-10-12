Ridderfestijn Kasteel Hoensbroek brengt middeleeuwse strijd tot leven op 17 en 18 oktober

Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2026 verandert het terrein rondom Kasteel Hoensbroek in een middeleeuws strijdtoneel. Tijdens het Ridderfestijn staan riddertoernooien, zwaardgevechten en activiteiten voor jong en oud op het programma. Het verhaal van dit jaar draait om de aanloop naar de Slag bij Baesweiler in 1371.

Riddertoernooien en demonstraties

Beide dagen opent het evenement om 10.00 uur. De grote riddertoernooien beginnen om 12.00 en 15.00 uur. Ridders te paard nemen het tegen elkaar op in verschillende proeven en gevechten. Ook zijn er zwaardvechtdemonstraties, een Shield Wall-formatie en demonstraties met een middeleeuwse trebuchet, een belegeringswerktuig.

Op het terrein kunnen bezoekers rondkijken in middeleeuwse kampementen, oude ambachten ontdekken en boogschieten bij de Schutters van de Heerlijkheid Hoensbroek.

Middeleeuwse activiteiten voor kinderen

Ook voor jonge bezoekers is er van alles te doen. Zo zijn er middeleeuwse spellen, creatieve activiteiten, de paardencarrousel Lancelot en de Kiddy Battle. Bij dat laatste onderdeel kunnen kinderen met foamzwaarden de strijd aangaan met ridders. Op zondag staat bovendien de Beroen soldatentraining op het programma.

De muzikale nar Fabela en waarzegster Madame Roza zorgen voor extra vermaak.

Het verhaal achter de strijd

De toernooien vertellen een verhaal dat is geïnspireerd op de gebeurtenissen rond de Slag bij Baesweiler in 1371. Nicolaas Hoen heeft de hertog van Brabant geld geleend voor zijn leger. Wanneer de spanningen met Willem II, hertog van Gulik, oplopen, besluit Nicolaas zelf mee te strijden.

Zijn zoon Herman maakt zich zorgen over de risico’s die zijn vader neemt. Het familieverhaal vormt de rode draad van de riddertoernooien, waarin drie ridders te paard strijden om de overwinning.

Praktische informatie en tickets

Het Ridderfestijn vindt plaats op zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2026 bij Kasteel Hoensbroek. Het programma begint op beide dagen om 10.00 uur; de riddertoernooien zijn om 12.00 en 15.00 uur.

Voor het Ridderfestijn zijn aparte toegangstickets verkrijgbaar. Wie ook het kasteel van binnen wil bekijken, kan een aanvullend kasteelbezoek met tijdslot reserveren. Tickets zijn verkrijgbaar via tickets.kasteelhoensbroek.nl.

Lees ook: Spectaculair riddertoernooi bij Kasteel Hoensbroek.

Bron: aangeleverd persbericht, 12 oktober 2026.

Redactie van Parkstad Actueel

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