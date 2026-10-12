Limburgers mogen meepraten over toekomst van provincie: inwonerspeilingen gestart

De Provincie Limburg is op 5 oktober 2026 gestart met grootschalige inwonerspeilingen. Limburgers krijgen hiermee de mogelijkheid om hun mening te geven over belangrijke onderwerpen, zoals mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De uitkomsten worden meegenomen bij de voorbereidingen voor het nieuwe coalitieakkoord na de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2027.

Hoe ziet jouw ideale Limburg eruit?

Wat moet er volgens inwoners veranderen in Limburg? Welke onderwerpen verdienen de komende jaren extra aandacht? Met deze vragen wil de Provincie Limburg beter begrijpen wat er speelt onder de bevolking.

In oktober en november kunnen inwoners deelnemen aan digitale vragenlijsten via www.limburg.nl/denkmee. Iedereen mag meedoen. Ook mensen die niet zijn aangesloten bij een onderzoekspanel kunnen hun mening geven.

Ook gesprekken op straat

Om zoveel mogelijk Limburgers te bereiken, worden er naast de digitale peilingen ook interviews op straat gehouden. Hiermee wil de provincie voorkomen dat mensen die minder digitaal vaardig zijn buiten het onderzoek vallen.

De onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met Ipsos I&O en EMMA. Volgens gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders, verantwoordelijk voor Digitalisering en Data Governance, is het belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen om hun stem te laten horen.

Jongeren worden nadrukkelijk uitgenodigd

De Provincie Limburg roept vooral ook jongeren op om deel te nemen. Deze groep is bij dergelijke onderzoeken vaak ondervertegenwoordigd.

De resultaten moeten duidelijk maken welke onderwerpen Limburgers belangrijk vinden en welke keuzes volgens hen prioriteit verdienen. De provincie is van plan de inwonersconsultaties iedere vier jaar te herhalen. Daarmee wil zij ervoor zorgen dat het provinciale beleid beter aansluit bij de wensen en behoeften van de samenleving.

Zelf meedenken over de toekomst van Limburg?

Wil jij meepraten over de toekomst van Limburg? De vragenlijsten zijn gedurende oktober en november beschikbaar. Deelnemen kan via Denk mee over het beleid van Limburg.

Bron: Provincie Limburg, 5 oktober 2026.

Redactie van Parkstad Actueel

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