Mestrini keert na 95 jaar terug naar Parkstad met nieuwe winkel in Heerlen

Na 95 jaar keert het Limburgse familiebedrijf Mestrini terug naar Parkstad. Op zaterdag 17 oktober 2026 opent het bedrijf een nieuwe winkel aan de Geleenstraat 2 in het centrum van Heerlen. In de vierde vestiging komen optiek en hoorzorg samen.

Familiebedrijf begon in 1931 in Kerkrade

De geschiedenis van Mestrini begon in 1931 in Kerkrade. Vier generaties later opent het familiebedrijf opnieuw een vestiging in Parkstad. Dat is volgens het bedrijf een bijzonder moment, juist omdat de oorsprong van de onderneming in deze regio ligt.

Bij de start in 1931 maakte niet alleen optiek, maar ook het aanbieden van hooroplossingen deel uit van de dienstverlening. Met de nieuwe winkel in Heerlen brengt Mestrini deze twee onderdelen opnieuw onder één dak.

De nieuwe vestiging biedt volgens Mestrini onder meer optiek, optometrie, brillenglazen, contactlenzen en professionele hoorzorg. Het bedrijf wil daarmee een winkel creëren waar goed zien en horen centraal staan.

“Voor onze familie heeft de opening in Heerlen een bijzondere betekenis,” vertelt Jules Mestrini. “We keren terug naar Parkstad, waar ons familiebedrijf 95 jaar geleden begon. Tegelijkertijd kijken we juist vooruit. Dat we hier zien én horen weer samenbrengen, maakt voor ons de cirkel op een heel mooie manier rond.”

Opening op 17 oktober in Geleenstraat

Mestrini Heerlen opent officieel op zaterdag 17 oktober 2026 aan de Geleenstraat 2 in Heerlen. Na de opening is de winkel volgens het bedrijf tijdens de reguliere openingstijden toegankelijk. Concrete openingstijden zijn in het persbericht niet vermeld.

Meer informatie over de vestigingen is te vinden op de officiële website van Mestrini.

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Bron: persbericht Mestrini, 10 oktober 2026.

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