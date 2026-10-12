NAVO-vliegbasis Geilenkirchen van 14 tot en met 16 oktober eerder open

De NAVO-vliegbasis Geilenkirchen opent van woensdag 14 tot en met vrijdag 16 oktober 2026 eerder dan gebruikelijk. De aangepaste openingstijden zijn nodig voor een training met Duitse gevechtsvliegtuigen in het zuiden van Duitsland. Hiervoor moet een E-3A AWACS-vliegtuig vroeger vertrekken.
Vroeg vertrek voor gezamenlijke training
Volgens de leiding van de E-3A Component is de training bedoeld om de operationele gereedheid en de geoefendheid van de bemanningen op peil te houden. Door de afstand tot het oefengebied is een eerder vertrek vanaf de vliegbasis noodzakelijk.
Mogelijke gevolgen voor de omgeving
De gebruikelijke bedrijfstijden van de vliegbasis zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 22.00 uur. De NAVO erkent dat vluchten buiten deze tijden gevolgen kunnen hebben voor omwonenden. De leiding zegt daarom dergelijke vluchten zoveel mogelijk te beperken.
De vliegbasis wijst erop dat weersomstandigheden of operationele omstandigheden tot afwijkingen van de aangekondigde planning kunnen leiden. Om redenen van operationele veiligheid worden geen aanvullende details over de vluchten bekendgemaakt.
Lees ook: NAVO-vliegbasis Geilenkirchen op eerdere dagen ook vroeger geopend.
Bron: bericht NAVO E-3A Component, oktober 2026.
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