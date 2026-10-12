PME Legend opent nieuwe winkel aan Kleine Staat in Maastricht

Kledingmerk PME Legend heeft op donderdag 8 oktober 2026 een nieuwe winkel geopend aan de Kleine Staat in het centrum van Maastricht. De vestiging bevindt zich in het pand waar eerder kledingwinkel Score zat en heeft een oppervlakte van 156 vierkante meter.

Nieuwe winkel in centrum Maastricht

Met de opening in Maastricht telt PME Legend volgens het bedrijf 28 verkooppunten wereldwijd, inclusief outlets. In de nieuwe winkel is de collectie herenkleding van het merk verkrijgbaar, waaronder jeans en bovenkleding.

Het winkelconcept is geïnspireerd op de luchtvaart en het leven van cargopiloten, een terugkerend thema in de collecties van PME Legend. Het merk bestaat sinds 1992.

Openingsactie voor members

Rond de opening heeft PME Legend een actie aangekondigd: de eerste honderd kopende members ontvangen bij hun aankoop een PME Legend-multitool cadeau. Of de actie inmiddels is afgelopen, is niet bekend.

Adres en openingstijden

De nieuwe winkel is gevestigd aan Kleine Staat 14, 6211 EE Maastricht.

Maandag tot en met woensdag: 10.00–18.00 uur

Donderdag: 10.00–21.00 uur

Vrijdag en zaterdag: 10.00–18.00 uur

Zondag: 12.00–18.00 uur

Bron: persbericht PME Legend, 8 oktober 2026.

Redactie van Parkstad Actueel

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