Van den Hurk kan geen stempel drukken op wedstrijd

Door Peter Trompetter

Anthony van den Hurk kon tegen Jong PSV geen potten breken. De spits slaagde er onvoldoende in om voor gevaar te zorgen en was te weinig zichtbaar in het aanvalsspel van Roda JC. Ook de aanvoer vanuit het middenveld hielp niet mee om hem in stelling te brengen. In een wedstrijd waarin Roda aanvallend tekortkwam, kon Van den Hurk het verschil niet maken.

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