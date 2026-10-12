Theatergroep KUVRI brengt klucht ‘Zörg uvver d’r zörgrobot’ naar Cultuurhuis Heerlen

Theatergroep KUVRI staat op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 november 2026 in Cultuurhuis Heerlen met de klucht ‘Zörg uvver d’r zörgrobot’ van auteur Henk Roede. In deze komedie staat een nieuw ontwikkelde zorgrobot centraal die wordt ingezet bij een ouder echtpaar. De regie is in handen van Peter Sak.

Een zorgrobot als experiment

Het echtpaar Broekmans heeft vanwege leeftijd en gezondheid geregeld extra hulp nodig. De directrice van de zorginstelling besluit daarom een zorgrobot van techbedrijf Limbotics bij het echtpaar uit te proberen.

Dochter Fleur is blij dat de robot haar taken als mantelzorger kan verlichten. Ze heeft het immers druk met haar eigen activiteiten en haar dochter Jojanneke. Ondertussen houdt IT’er Jasper Buitenbeen van Limbotics het experiment nauwlettend in de gaten. Ook dokter Van Wonderen komt regelmatig kijken hoe het met het echtpaar gaat.

Jaloezie en twijfels

Buurvrouw Petra is jaloers op de extra zorg die haar buren krijgen. Thuiszorgmedewerkster Nina heeft intussen haar twijfels over het experiment, terwijl zij ook nog de recalcitrante stagiaire Catootje moet begeleiden. Dat zorgt voor allerlei komische verwikkelingen.

Speeldata en tickets

Vrijdag 13 november: 20.00 uur – tickets vrijdag

20.00 uur – tickets vrijdag Zaterdag 14 november: 20.00 uur – tickets zaterdag

20.00 uur – tickets zaterdag Zondag 15 november: 14.30 uur – tickets zondag

Alle voorstellingen vinden plaats in de theaterzaal van Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, 6412 CD Heerlen. Parkeren kan aan de achterzijde van het gebouw. Tickets kosten € 12,50 en zijn ook te vinden via Cultuurhuis Heerlen.

Meer informatie over de theatergroep staat op www.kuvri.nl.

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Bron: aankondiging Theatergroep KUVRI.

Redactie van Parkstad Actueel

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