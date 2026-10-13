NEC-Heksenberg wint dank zij riant scoreverloop eerste helft, ondanks een moeilijke tweede helft, alsnog in Merkelbeek

Redactie van P.A: Callie Steijaert

Voor het tweede en derde elftal van NEC- Heksenberg begon zondag 11 oktober uitstekend. Zij wisten namelijk hun te spelen wedstrijden winnend tot een goed einde te brengen. In de middag waren uiteraard, zeker na de klinkende overwinning met 10-0 verleden week tegen Passart-VKC alle ogen gericht op het eerste elftal. Zij traden immers in Merkelbeek aan tegen Woander Forest. De verwachting op een goed resultaat met als doelstelling aansluiting te houden bij de top 3 van de ranglijst in de vijfde klasse B was zeker als reëel te omschrijven. Ook bij de spelers en trainer Kevin Olijve heerste eenzelfde gedachtegang. Maar de werkelijkheid is vaak het tegenovergesteld, zo ook in deze wedstrijd. Want, als je bij een ruststand van 1-4 in de tweede helft alsnog moet pompen of verzuipen om de overwinning binnen te halen, dan kan je het verwijt hiervoor alleen bij jezelf leggen.

De wedstrijd begon voor de thuisclub voortvarend want al na 50 seconden lag de bal al in het net van NEC-Heksenberg. 1-0 voorsprong werd gescoord door Vince Nait Oumenssour. Maar de mannen van Kevin Olijve namen dan ook direct het initiatief over en na enkele minuten scoorde Michael Reina de 1-1 met een mooie schuiver in de lange hoek. Kort daarop scoorde Michael Reina de 1-2 via een mooi uitgevoerde hoekschop. Woander Forest leek aangeslagen en wist niet echt uit de wurggreep van NEC-Heksenberg te komen. Toen kort daarop Angelino Gino Diaz de 1-3 aantekende en Fabio Merola vlak voor rust zelfs de 1-4 scoorde was Woander Forest rijp voor de sloop. Dat was dan ook bij spelers en supporters van de beidde teams dan ook de gedachtegang.

Zoals zo dikwijls gebeurt er vaak iets in de tweede helft die je niet kunt verklaren. NEC-Heksenberg kwam uit de kleedkamer met een gevoel dat er niks meer kon gebeuren (op dat moment terecht natuurlijk. Maar zie,Woander Forest had het mes tussen de tanden en ging niettemin de strijd aan. En met verve. De thuisclub kwam dan ook terug want als vroeg in de tweede helft scoorde Christian Michiels 2-4 en na de 3-4 van Thijs Pekel kregen alle sympathisanten van Woander Forest weer hoop en geloof op een beter resultaat.

Christian Michiels scoorde al vroeg in de tweede helft de 2-4 voor Woander Forest en na de 3-4 van Thijs Pekel begon het geloof en hoop in een beter resultaat bij Woander Forest de bovenhand te nemen.

Maar dank zij Fabio Merola die 3-5 scoorde viel de druk voor NEC-Heksenberg weer enigszins weg. Maar het siert Woander Forest dat zij bleven knokken. Toen Salahedinne el Hasnoui vlak voor tijd de 4-5 scoorde gingen alle supporters er begrijpelijk nog eens goed voor zitten. Maar zie: de goed leidende scheidsrechter Aben vond het schijnbaar een leuke wedstrijd en liet zonder enige aanleiding wel erg lang naspelen. Dit werkte uiteraard op de nodige zenuwen van eenieder die de bezoekende ploeg een warm hart toedragen. Dus het werd nog, zoals mooi weergegeven écht “billen knijpen” maar de drie punten werden uiteindelijk meegenomen naar Heerlen Noord tot opluchting en tevredenheid van NEC-Heksenberg.

Door deze, alsnog benauwde zege, blijft NEC-Heksenberg samen met OVCS en SV De Dem op de derde plaats in 5 B. Alleen NEC-Heksenberg heeft een beter doelsaldo te weten 19-12. Komende zondag is Noord Heerlense ploeg vrij en op zondag 25 oktober spelen zij hun thuiswedstrijd op Sportpark De Varenbeuk tegen RKTSV uit Terwinselen.

Redactie ParkstadActueel: eind/hfd redacteur Callie Steijaert

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