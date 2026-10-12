Vocal Group Fusion uit Sittard uitgeroepen tot Limburgs koor van het jaar

WEERT – Vocal Group Fusion uit Sittard is uitgeroepen tot Limburgs koor van het jaar tijdens de tiende editie van de Limburgse Koordag, die zondag 11 oktober 2026 in Weert plaatsvond. Het koor won ook categorie A.
Aan de Limburgse Koordag namen negentien koren uit Limburg en daarbuiten deel. Ook het Sophia Kamerkoor uit Kiev trad op.
Uitslagen Limburgse Koordag 2026
Categorie A: Vocal Group Fusion uit Sittard, tevens Limburgs koor van het jaar.
Categorie B: Jongemannenensemble Mendorio.
Categorie C: Equal Voices.
De uitslagen en foto-onderschriften zijn gebaseerd op de herziene informatie van Stichting Klankkleur Limburg.
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