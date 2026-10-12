Vocal Group Fusion uit Sittard uitgeroepen tot Limburgs koor van het jaar

WEERT – Vocal Group Fusion uit Sittard is uitgeroepen tot Limburgs koor van het jaar tijdens de tiende editie van de Limburgse Koordag, die zondag 11 oktober 2026 in Weert plaatsvond. Het koor won ook categorie A.

Equal Voices. Foto: Pascal Moors.

Aan de Limburgse Koordag namen negentien koren uit Limburg en daarbuiten deel. Ook het Sophia Kamerkoor uit Kiev trad op.

Jongemannenensemble Mendorio. Foto: Pascal Moors.

Vocal Group Fusion uit Sittard. Foto: Pascal Moors.

Uitslagen Limburgse Koordag 2026

Categorie A: Vocal Group Fusion uit Sittard, tevens Limburgs koor van het jaar.

Vocal Group Fusion uit Sittard, tevens Limburgs koor van het jaar. Categorie B: Jongemannenensemble Mendorio.

Jongemannenensemble Mendorio. Categorie C: Equal Voices.

De uitslagen en foto-onderschriften zijn gebaseerd op de herziene informatie van Stichting Klankkleur Limburg.

Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Klankkleur Limburg. Lees ook ons eerdere artikel over het Limburgs Klankkleur Festival.

Bron: Stichting Klankkleur Limburg. Fotografie: Pascal Moors.

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