Jongeren en ouderen laten jaarlijks miljoenen aan belastinggeld liggen

Belastingdienst herinnert ze om alsnog belastingaangifte te doen

Utrecht, 13 oktober 2026 – Veel jongeren met een bijbaan en ouderen kunnen geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Maar omdat zij geen aangifte doen, laten zij dit liggen. Dat geldt misschien ook wel voor jou, je ouders, kinderen of buren. Als de Belastingdienst vermoedt dat je geld laat liggen, krijg je dit najaar een brief. Heb jij deze ook gekregen? Controleer of je geld terugkrijgt en verstuur de aangifte om het bedrag te ontvangen. Ook als je geen brief hebt gekregen, is het goed om te controleren of je geld terugkrijgt.

Je kunt controleren of en hoeveel geld je terugkrijgt vóórdat je de aangifte verstuurt. Open eerst de aangifte in MijnBelastingdienst of de app Aangifte Inkomstenbelasting. Controleer de gegevens en je ziet meteen wat de uitkomst is. Je moet de aangifte versturen om het bedrag te ontvangen. Aangifte doen kan tot 5 jaar terug.

Geld terug door pensioen of zorgkosten

70-plussers lieten in 2024 samen 29 miljoen aan belastinggeld liggen. Als oudere krijg je vaak geld terug als je naast je AOW één of meerdere pensioenen hebt. Of als je veel zorgkosten hebt die niet werden vergoed door je zorgverzekering. Denk aan kosten voor medische zorg, hulpmiddelen of vervoer van en naar je arts. Als deze kosten niet vergoed werden door de zorgverzekering, kun je ze mogelijk aftrekken in je belastingaangifte.

Jongere kan honderden euro’s terugkrijgen

Als jongere met een bijbaan of stage krijg je vaak geld terug bij je belastingaangifte. Jongeren met een bijbaan van 15 t/m 17 jaar krijgen gemiddeld €400,- terug, en jongeren van 18 t/m 23 jaar zelfs €800,-. Belastingaangifte doen is als jongere vaak heel simpel. Veel gegevens zijn namelijk al ingevuld door de Belastingdienst en je hoeft ze meestal alleen nog maar te controleren met je jaaropgave ernaast.

Laat jij of iemand anders misschien geld liggen?

Ga naar MijnBelastingdienst of de app Aangifte Inkomstenbelasting om te controleren of en hoeveel geld je terugkrijgt. De Belastingdienst helpt graag verder als je er niet helemaal uitkomt. Online, telefonisch of bij de steunpunten en belastingkantoren in de buurt. Kijk voor alle hulp op belastingdienst.nl/contact.

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